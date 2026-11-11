Sotto la lente il mancato deposito degli atti per venti giorni e la dichiarazione di assenza di enti e società da consolidare. «Chiediamo chiarezza sul rispetto delle regole e delle prerogative del Consiglio comunale»

I consiglieri comunali di Locri Raffaele Sainato, Eliseo Sorbara e Ugo Passafaro hanno trasmesso una formale segnalazione alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria – e all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Locri, chiedendo verifiche sulla procedura relativa al Bilancio consolidato 2025.

Al centro della segnalazione vi sono alcuni aspetti che, secondo i consiglieri, meritano un approfondimento sotto il profilo amministrativo, contabile e regolamentare.

In particolare, viene contestata la mancata messa a disposizione della documentazione per il termine di venti giorni previsto dall’articolo 138, comma 4, del Regolamento comunale di contabilità. Una disposizione che, secondo i firmatari, deve essere valutata alla luce della sua collocazione nella sezione specificamente dedicata al Bilancio consolidato e del collegamento con gli articoli 136 e 137 dello stesso regolamento.

Un ulteriore elemento riguarda la dichiarazione dell’Assessorato al Bilancio secondo cui non sarebbe stato necessario procedere al deposito degli atti, in quanto non vi sarebbero stati enti o società da consolidare.

Una motivazione che, secondo i tre consiglieri, necessita di un riscontro documentale. Il principio contabile prevede specifici adempimenti anche nell’ipotesi di assenza di soggetti da includere nel perimetro di consolidamento, compresa la formale individuazione di tale circostanza e la relativa evidenza nella documentazione contabile.

«Non intendiamo mettere in discussione una scelta amministrativa senza averne prima verificato gli atti e i presupposti. Chiediamo, però, che siano rispettate tutte le disposizioni regolamentari e contabili e che venga garantito ai consiglieri comunali il diritto di conoscere ed esaminare tempestivamente la documentazione».

I firmatari sottolineano inoltre che la questione non riguarda un semplice adempimento formale, ma investe il corretto funzionamento dell’istituzione consiliare e la possibilità per i rappresentanti eletti dai cittadini di esercitare pienamente e consapevolmente il proprio mandato.

Con la segnalazione è stato chiesto alla Prefettura di verificare il procedimento seguito dall’Amministrazione, alla Corte dei Conti di valutare gli eventuali profili di irregolarità amministrativa e contabile e all’Organo di revisione di chiarire quali verifiche siano state effettuate, con particolare riferimento al perimetro di consolidamento e alla documentazione esaminata.

«La trasparenza amministrativa non è una formalità e il rispetto delle regole non può essere considerato un adempimento facoltativo. Il Consiglio comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere fino in fondo il proprio ruolo di indirizzo e controllo. È questo il principio che intendiamo tutelare, nell’interesse della legalità, della correttezza amministrativa e della comunità di Locri».