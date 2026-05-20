«Una giornata intensa, vera, partecipata. Ieri abbiamo accolto in Calabria Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS, per una visita che ha attraversato due luoghi simbolo della nostra terra: Villa San Giovanni e Reggio Calabria». È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/AVS.

«A Villa San Giovanni abbiamo vissuto un momento importante di confronto e mobilitazione insieme ai cittadini, sul lungomare e nei luoghi interessati dal progetto del Ponte sullo Stretto. Un’iniziativa NO PONTE partecipata e sentita, che ha visto la presenza della sindaca Giusy Caminiti, del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, del nuovo responsabile del circolo cittadino di Europa Verde Moreno Caricato, dei giovani dei Gev Calabria, e di amministratori e cittadini che ogni giorno difendono il proprio territorio da un’idea di sviluppo vecchia, calata dall’alto e scollegata dalla realtà».

«Voglio esprimere pubblicamente il mio apprezzamento – prosegue Giuseppe Campana – a Giusy Caminiti per il lavoro serio, costante e coraggioso che sta portando avanti a tutela della comunità di Villa San Giovanni. In questi anni la sindaca ha dimostrato cosa significhi amministrare con responsabilità, ascoltando il territorio e opponendosi con determinazione a un progetto che rischia di stravolgere la vita di migliaia di persone. Raggiungendo Villa San Giovanni diventa impossibile non notare la contraddizione enorme che il governo continua a ignorare: le strade per raggiungere il Reggino sono in condizioni drammatiche e la rete ferroviaria continua a essere fragile. Eppure qualcuno pensa che la priorità sia il Ponte sullo Stretto. È una scelta sbagliata nelle priorità, devastante sul piano ambientale e completamente distante dai bisogni reali del Sud».

«La nostra contrarietà al Ponte nasce da questa realtà. Dalla volontà – prosegue il portavoce regionale di Avs – di difendere comunità, paesaggio, economia locale e sicurezza dei cittadini».

«Nel corso della giornata abbiamo inoltre presentato Moreno Caricato, nuovo responsabile del circolo cittadino di Europa Verde a Villa San Giovanni. Una scelta – dice ancora Campana – che rafforza la nostra presenza sul territorio e che parla di impegno autentico, radicamento e partecipazione. Europa Verde continua a crescere perché cresce il bisogno di una politica credibile, fatta di presenza quotidiana e non di comparse elettorali».

Successivamente la delegazione di Europa Verde si è spostata a Reggio Calabria per partecipare all’iniziativa pubblica di Alleanza Verdi Sinistra a sostegno del candidato sindaco Mimmo Battaglia e della lista Avs, con i candidati Pontecorvo e Delfino.

«Un evento partecipato, vivo, pieno di contenuti e soprattutto gremito di persone che non si accontentano più della propaganda permanente della destra. La nostra presenza a Reggio – rimarca Campana – racconta che noi qui ci siamo sempre stati. Nelle battaglie ambientali, nelle vertenze sociali, accanto ai lavoratori, nei quartieri dimenticati e nelle mobilitazioni civiche. In questa tornata elettorale abbiamo messo al centro i bisogni reali dei cittadini reggini: trasporti, servizi, periferie, lavoro, giovani, ambiente. Senza promesse miracolistiche e senza il marketing politico a cui ormai ci ha abituato il centrodestra regionale».

«Sentiamo spesso parlare di “filiera istituzionale” come se bastasse avere gli stessi colori politici ai vari livelli per risolvere magicamente i problemi. Ma allora una domanda è inevitabile: se quella filiera dovesse interrompersi tra un anno, si dimetteranno tutti? La verità è che i territori non hanno bisogno di slogan, ma di amministratori capaci, seri e presenti», evidenzia il portavoce di Europa Verde.

«Oggi siamo governati dal peggior centrodestra della storia italiana, che a Reggio Calabria trova in Cannizzaro la propria “punta di diamante” e che continua a utilizzare il Sud come terra di conquista, mentre aumentano le disuguaglianze sociali, si indeboliscono i servizi pubblici e si svendono pezzi di territorio. Noi immaginiamo un’altra Calabria e un’altra Reggio. Una città più giusta socialmente, che investa nei giovani, nei quartieri, nella mobilità sostenibile, nella cultura, nel lavoro pulito e nelle energie migliori. La giornata di ieri ci lascia una certezza – conclude Giuseppe Campana: – esiste una comunità politica e umana che non si arrende. E noi continueremo a esserci, con coraggio, passione e idee. Sempre dalla parte dei territori e delle persone».