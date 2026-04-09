L’eurodeputata reggina: «Saprà certamente proseguire e rafforzare l’azione di contrasto alla criminalità, a tutela dei diritti e dei principi di giustizia e legalità»

«I miei più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giuseppe Campagna, appena designato nuovo Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, un incarico prestigioso che rappresenta il meritato riconoscimento del suo impegno e della sua competenza». Così l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, commentando la designazione da parte del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del Dott. Giuseppe Campagna quale nuovo Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

«Magistrato di lunga esperienza – prosegue l’On. Princi -, profondo conoscitore del territorio e delle sue dinamiche, il Dott. Campagna saprà certamente proseguire e rafforzare l’azione di contrasto alla criminalità, a tutela dei diritti e dei principi di giustizia e legalità».

«Desidero rivolgere – aggiunge l’eurodeputata - un caro saluto e un sentito ringraziamento alla Presidente uscente Mariagrazia Lisa Arena, che con rigore, autorevolezza e competenza ha guidato con grande efficacia il Tribunale di Reggio Calabria in questi anni, distinguendosi per aver più volte coinvolto i giovani e per aver prontamente sostenuto le iniziative a favore degli studenti che ho promosso quando ero dirigente scolastico».

«Al dottor Campagna – conclude l’On. Princi - rivolgo le mie sincere congratulazioni, certa che saprà guidare con autorevolezza e visione questa nuova fase, favorendo una collaborazione sempre più efficace tra le istituzioni».