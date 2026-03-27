«La candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria è una grande notizia. Lo è per Reggio, per la Città metropolitana, ma anche per l'intera Calabria. Una scelta importante, significativa, che nasce da un legame autentico con questo territorio e da una visione concreta per il suo futuro. Una scelta che considero importante, significativa e profondamente legata all’amore per la propria terra». Così in una nota il presidente del consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo.

«Conosco Ciccio da anni e ho avuto modo di apprezzarne da vicino le qualità politiche e umane. In questi anni ha svolto un lavoro prezioso, non solo nel ruolo di segretario regionale di Forza Italia, ma soprattutto come parlamentare, mantenendo sempre alta l’attenzione su Reggio Calabria e sulla nostra Regione, riportandole al centro dell’agenda politica nazionale. E i risultati, nel tempo, si sono visti».

«Francesco Cannizzaro ha dimostrato di essere un punto di riferimento autorevole, capace di costruire relazioni, dialogo e tradurre la sua visione in opportunità concrete per Reggio e il territorio. Da vero leader nazionale, è riuscito a intessere una rete importante di rapporti a livello istituzionale e governativo, che rappresenteranno certamente un valore aggiunto nella prossima sfida che lo attende».

«Sono convinto che metterà a disposizione della città la stessa determinazione, lo stesso entusiasmo e la stessa concretezza che hanno sempre contraddistinto il suo agire politico. Reggio Calabria ha bisogno di visione, competenza e di una valida rappresentanza nei palcoscenici che merita di riconquistare, qualità che Ciccio ha dimostrato di possedere ampiamente».

«E proprio conoscendolo, sono sicuro che da sindaco potrà guidare Reggio e la Città Metropolitana con quello spirito di servizio e quell’amore per il proprio territorio che le faranno guadagnare quel salto di qualità che merita per potenzialità, ma che nessuno fino ad ora è riuscito a farle ottenere. Con Francesco Reggio può pensare davvero in grande».

«All’amico Francesco Cannizzaro va il mio più sincero e fraterno augurio di buon lavoro, con la certezza che continuerà, come ha sempre fatto, a operare con passione per il futuro e la crescita della nostra comunità».

Soddisfatto anche il deputato della Lega Loizzo. «Sono felice che sia l'amico Francesco Cannizzaro l'uomo che restituirà splendore a Reggio Calabria dopo oltre un decennio di buio. Al di là dell'affetto che mi lega a lui c'è la consapevolezza di un'autorevole presenza politica – dichiara in una nota - Agli idonei che ci lanciano il messaggio diciamo-prosegue Loizzo- proprio insieme a Cannizzaro che porteremo a casa questa legge regionale importante. Lo faremo non solo per quelli che vivono nella nostra città metropolitana ma per tutti i calabresi che meritano di ricevere una giusta risposta».

Messaggi di plauso arrivano anche da Taurianova. «L’amore per Reggio Calabria, e il senso di responsabilità dimostrata dall’On. Francesco Cannizzaro pronto a rinunciare allo scranno

parlamentare per fare il sindaco della città, non lascino indifferenti gli amministratori dell’area metropolitana: la guida autorevole che il coordinatore regionale di Forza Italia è capace di dare alla coalizione del Centrodestra e la sua visione circa i futuri, rinnovati, compiti di coordinamento tra i vari territori della Città Metropolitana, a mio parere, sono elementi che assicurano quel cambio di passo che qui nella Piana di Gioia Tauro da tempo auspichiamo per la governance del nuovo Ente».

È quanto dichiara il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, commentando la notizia dell’accordo trovato dalla coalizione in vista delle elezioni Comunali del 24 e 25 maggio nel capoluogo. «Faccio a Cannizzaro un grosso in bocca al lupo per la partita dalla straordinaria portata politica e amministrativa che ha deciso di giocare – prosegue il sindaco Biasi – e sono convinto che alla maglia amaranto che simbolicamente ha annunciato di voler indossare saprà aggiungere anche quella di una squadra che ha saputo creare in questi anni in tutto il

Reggino, dimostrando a noi sindaci una capacità di ascolto e concretezza nelle decisioni conseguenti come da decenni non avvertivamo. Gli emendamenti alla Camera per i quali i cittadini di Reggio gli riconoscono meriti storici, uno su tutti quello che ha rifatto volare l’aeroporto dello Stretto, sono stati una costante anche nella Piana, penso a quello che consente di richiamare al lavoro nell’ospedale di Polistena i medici oppure quello che istituisce un’Agenzia che assicura il reimpiego dei portuali di Gioia Tauro che avevano perso il posto: una storia politica personale, la sua, fatta di impegno appassionato e concretezza nel portare all’attenzione del governo nazionale un territorio che l’attuale gestione della Città Metropolitana ha colpevolmente fatto sentire periferia da almeno un decennio».

Il sindaco Biasi, che guida una città che come Reggio Calabria verrà chiamata alle urne a maggio, si dice forte di alcune certezze. «Cannizzaro, lavorando per riportare dopo tanti anni un reggino e uomo della provincia alla guida del Consiglio Regionale – conclude Biasi – ha

ben chiaro che Reggio Calabria deve e vuole continuare a muoversi per valorizzare ulteriormente quella centralità che grazie a lui e al presidente Occhiuto ha riacquistato e sa anche che quell’idea di un governo decentrato della Città Metropolitana di cui tante volte abbiamo parlato, visti anche i fallimenti delle sinistre, fa forte il Centrodestra unito che sia lui che io rappresentiamo nelle due competizioni elettorali: per quanto riguarda Taurianova sono certo che tra le novità di questa campagna elettorale vi sarà anche l’avvento di una nostra proposta inedita ai cittadini per sprovincializzare ulteriormente la città, farla inserire sempre più nella pianificazione dei tavoli interistituzionali che contano e l’elezione di un sindaco come Cannizzaro può favorire questa opzione, al pari di quella a cui stanno lavorando gli organismi provinciali e territoriali di Forza Italia per schierare accanto al nostro candidato per la città capoluogo quella squadra di sindaci che con lui vogliono ridare smalto alla Città Metropolitana».

Esulta anche il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Calabria Domenico Giannetta che esprime convinto e pieno sostegno alla scelta del coordinatore regionale e deputato Francesco Cannizzaro di candidarsi alla guida della città di Reggio Calabria.



«L’intera squadra di Forza Italia si riconosce con convinzione in questa candidatura, sostenendola con unità, orgoglio e spirito di responsabilità, consapevole che rappresenti non solo una proposta politica forte, ma anche un gesto di amore e dedizione verso Reggio Calabria».



«Si tratta di una decisione consapevole, radicata e profondamente sentita, maturata lungo un percorso politico lineare e coerente, che oggi trova il suo naturale compimento in un’assunzione di responsabilità diretta verso la comunità reggina. Una scelta d’amore, autentica e viscerale, verso la propria terra, verso la propria gente, verso una città che Francesco Cannizzaro sente parte di sé e alla quale ha già dedicato impegno, passione e risultati concreti».



«Francesco Cannizzaro ha dimostrato, nel corso della sua qualificata esperienza parlamentare, una visione chiara e una straordinaria capacità di trasformare le idee in azioni concrete, portando Reggio Calabria nelle sedi istituzionali nazionali con efficacia e determinazione, come pochi hanno saputo fare. Un impegno che, per incisività e risultati, ha rappresentato un punto di riferimento concreto per il territorio, ben oltre quanto espresso da questa amministrazione negli ultimi dodici anni».



«La sua candidatura nasce da una leadership solida, da un percorso costruito con coerenza, orgoglio e senso di appartenenza, ma soprattutto da un legame profondo con la città: un legame fatto di identità, radici e responsabilità. Non è una scelta comoda. Ma di appartenenza. Di orgoglio. È la scelta di chi decide di mettersi in gioco fino in fondo, di chi sente il dovere di stare vicino alla propria comunità, guidandola con visione, qualità e concretezza».



«Siamo certi che non solo sarà un eccellente Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ma che continuerà a esercitare il ruolo di coordinatore regionale di Forza Italia con ancora maggiore incisività, rafforzando la già forte presenza del partito e la sua capacità di radicamento e ascolto sui territori, in una sinergia virtuosa tra livello locale e nazionale».



«Reggio Calabria merita una guida autorevole, capace e visionaria. Francesco Cannizzaro rappresenta oggi questa opportunità, con il cuore, con la competenza e con il coraggio di chi sceglie di servire la propria città fino in fondo». A dichiararlo per Fratelli d’Italia è Ersilia Cedro.

«L'attesa inerente il candidato Sindaco di Reggio Calabria è giunta a conclusione. A più riprese ed in più occasioni il centrodestra ha ribadito l'importanza di creare una squadra di lavoro fortemente competente e radicata nel territorio coadiuvata da un candidato Sindaco qualificato e qualificante per la città. Francesco Cannizzaro è l'uomo giusto al posto giusto, nel momento giusto. Tocca ora alla nostra coalizione avviare un iter politico improntato su un programma amministrativo concreto e realizzabile che analizzi tutte le criticità del nostro territorio e dia soluzioni da porre concretamente in essere una volta finite le elezioni. Da questa fase di lavoro e condivisione si avvierà il nuovo percorso politico per il centrodestra reggino, – conclude Ersilia Cedro – e per Reggio Calabria. La politica della concretezza spazzerà via 11 anni di grigiore e torpore amministrativo e ridarà finalmente un nuovo volto, quello del cambiamento, alla nostra città”.