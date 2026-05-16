In un incontro cordiale svoltosi nella sede del comitato elettorale Cannizzaro sindaco il ministro per la Pubblica amministrazione paolo Zangrillo ha rilanciato le quotazioni del candidato sindaco del centro-destra ad una settimana dal voto. Un incontro servito a suggellare un'antica amicizia a colpi di endorsement reciproci ma anche a lanciare la sottoscrizione di un protocollo tra Comune e Sna (scuola nazionale dell'amministrazione) per una sorta di formazione continua per dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione. Una idea lanciata dal candidato sindaco Cannizzaro e sposata dal ministro che un paio di anni fa ha tenuto a battesimo proprio la struttura che opera in seno all'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Ma non solo, perché l'incontro è stato voluto da Cannizzaro per presentare al ministro anche i candidati presidenti delle circoscrizioni, importanti presidi per la gestione del territorio. Sollecitati dalle domande dei cronisti Cannizzaro e Zangrillo

Hanno provato a spegnere la polemica relativa alle risorse dell'emendamento Cannizzaro in favore proprio della reintroduzione dei cinque municipi cittadini. In tal senso il candidato a sindaco ha fatto rispondere il titolare della PA.

«Ha pensato a questa riorganizzazione, ha pensato a queste organizzazioni in modo completo, nel senso che è evidente che una riorganizzazione del genere richiede risorse. Quindi si è preoccupato di definire un budget di 700.000 €, budget di cui disporrà nei momenti in cui sarà sindaco e avvierà e implementerà questa riorganizzazione.

Per cui, diciamo di nuovo, è sufficiente far emergere la verità: bisogna dire la verità. In politica, la verità ha un grande valore, e quella che è la verità in questo caso è che il provvedimento voluto fortemente da Cannizzaro, nel suo ruolo di parlamentare, è un provvedimento che si completa anche dal punto di vista economico».