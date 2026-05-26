«Nuovo successo di Casignana Futura. Il Comune può generare sviluppo e occupazione: è l'orizzonte, questo, visto e guardato dal Parco archeologico della Villa Romana e dal Borgo Antico. Orizzonte illuminante per tutta la realtà circostante.

Stiamo attenti sul presente, ma andavano ricreati valori che apparivano trasandati. Abbiamo rilanciato un ente che era stato trasformato in una “bottega all’ingrosso”.

Anche alcune devozioni, alcune processioni, alcune tradizioni si sono ridotte.

Stiamo ritornando alla valorizzazione dei luoghi, le case di un tempo che non avevano comodità sollevano passioni, ma un’epoca, per dirsi superiore, deve sommare la modernità ai meriti.

Stiamo filtrando le immagini forti del Parco Archeologico di Palazzi di Casignana e del Borgo Antico, ma sappiamo bene che la fiducia si costruisce con i servizi, e lì siamo stati “bravi e fortunati” come Amministrazione Comunale: Idrico, Depurazione, Nettezza Urbana, Pubblica illuminazione hanno denunciato pochissimi sfasamenti.

Vorremmo una maggiore partecipazione nelle decisioni, nelle riunioni.

La fiducia dei cittadini come azione viva per migliorare le cose.

È necessario chiarire che accordare piena fiducia a chi amministra non è facilitargli il compito, è tempo che si spreca per correggere eventualmente le decisioni.

È necessario condividere in profondità con la comunità le scelte.

«Chiediamo agli interessati, ai cittadini, come bisogna andare avanti», diceva Vittorio Foa in un confronto televisivo con Indro Montanelli, in tempi nei quali erano differentemente “colorate” e diverse le posizioni dei due campi politici.

Dobbiamo riuscire a unire la nostra formazione e la cultura, le consuetudini, le opere.

Il tracollo economico dell'ente consgnatoci alla prima legislatura non ci ha spaventati.

Mi ha inviato un sms un nostro caro “tifoso” trasferitosi a Milano: “La realtà è dura… ma noi abbiamo il dovere di affrontarla. Casignana non ha bisogno di teorici del nulla, ha bisogno di un ‘socialismo del possibile’ e di cosa c'è oltre quella linea… Oltre quella linea ci sono i sogni da realizzare… Lavoro e impegno, dunque, per il riscatto sociale di ogni singolo cittadino”.

Siamo gli stessi e siamo di più di quelli che hanno affrontato una legislatura di sacrifici, ma anche di un nuovo inizio, di originali prime pagine nei giornali nazionali, con la Villa Romana e il Borgo Antico: si è investito nei servizi e nel turismo e senza fare “un centesimo di debito in aggiunta al tracollo realizzato dall'Ammimistrazione che abbiamo mandato a casa nell'ottobre del 2020”, come ha ribadito alla stampa il Sindaco Celentano, adesso riconfermato». Così’ il senatore Franco Crinò.