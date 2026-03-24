Sarà Giovanni Maiolo il nuovo vicesindaco e assessore esterno della giunta comunale di Caulonia. Il giornalista e operatore sociale ha accettato l’incarico conferitogli dal sindaco Franco Cagliuso andando a colmare il posto vacante lasciato da Ninni Riccio, che lo scorso gennaio ha rassegnato le dimissioni dall’esecutivo cauloniese.

L’annuncio è arrivato a pochi giorni dalla lettera appello inviata dal consigliere comunale Andrea Lancia e condivisa dalla collega Antonella Caraffa al primo cittadino. Nel voto sul bilancio e nella missiva aperta del già assessore al bilancio «l'Amministrazione - si legge in una nota - ha colto un invito costruttivo: superare i personalismi e rimettere al centro l’interesse generale. Una prospettiva di pacificazione sociale che questa maggioranza ha fatto propria, tramutandola nella base di un rinnovato patto per il paese».

Per l’amministrazione cauloniese «Non si tratta di una semplice nomina, ma di una scelta mirata a favorire una politica costruttiva e inclusiva». A Maiolo vengono conferite la delega alla Cultura e la carica di vicesindaco, «in una decisione che attribuisce al suo ruolo una valenza politica e operativa centrale. A circa quattordici mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale - prosegue il Comune - riteniamo infatti prioritaria una visione sociale e politica capace di imprimere nuovo slancio all’ultima fase del mandato amministrativo. Con trasparenza e senso di responsabilità, Maiolo ha scelto di mettere al centro i temi, avanzando proposte concrete per Caulonia e segnalando con onestà intellettuale anche le criticità dell’azione amministrativa recente. Da parte nostra, tali indicazioni sono state accolte con rispetto e spirito di collaborazione, confermando la nostra disponibilità a migliorare l'azione di governo nell'interesse esclusivo del paese».