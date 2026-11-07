L’ex sindaco incalza: «Il paese ha bisogno di un progetto, di una squadra e di una visione comune. È da qui che dobbiamo ripartire»

«Quello che avrebbe dovuto essere un momento di confronto sulla tenuta della maggioranza si è trasformato nell’ennesima occasione di scontro, polemiche e contrapposizioni, senza che ai cittadini venisse restituita una sola risposta chiara sul futuro politico e amministrativo del paese». Così in una nota l’ex sindaco di Caulonia Caterina Belcastro.

«Le dimissioni confermate dell’assessore Ierace, dopo il rifiuto di rientrare in Giunta, sono soltanto l’ultimo atto di una crisi che non può più essere nascosta. Una maggioranza che si regge formalmente, ma che nei fatti non esiste più. Un sindaco che, fin dal primo giorno, non è riuscito a imprimere una direzione politica, a costruire una squadra coesa e a garantire stabilità alla propria amministrazione»:

«E mentre all’interno del palazzo si consumano divisioni e regolamenti di conti, il paese resta fermo, con problemi irrisolti e cittadini senza risposte. Il dato più grave è proprio questo: non solo manca una guida politica autorevole, ma manca persino la volontà di aprire un confronto serio, trasparente e responsabile. Siamo di fronte a un’amministrazione arrivata al capolinea politico, con un sindaco sempre più isolato e una maggioranza che, di fatto, non esiste più. A pagare il prezzo di questa incapacità di governare, ancora una volta, è l’intera comunità».

«Oggi non è più tempo di rincorrere le continue crisi di questa amministrazione. È tempo di guardare avanti. Caulonia ha bisogno di una proposta politica seria, credibile e capace di costruire un futuro diverso. Perché Caulonia merita molto di più di un'amministrazione che ha fatto i conti solo con le proprie crisi interne. Dopo cinque anni segnati da rimpasti, avvicendamenti e dimissioni, è necessario ripartire da un principio fondamentale: l’assunzione collettiva di responsabilità».

«Non esistono soluzioni affidate al singolo. Serve una coalizione coesa, con obiettivi chiari e condivisi, e una squadra che rappresenti le diverse sensibilità della nostra comunità. L’obiettivo non può essere soltanto vincere le elezioni, ma costruire le condizioni per governare, garantire stabilità e affrontare concretamente i problemi del paese. Caulonia ha bisogno di un progetto, di una squadra e di una visione comune. È da qui che dobbiamo ripartire».