Non solo campi, ma un vero e proprio ecosistema educativo; l’Amministrazione Comunale di Caulonia ha partecipato a un bando del Ministero dell’Istruzione richiedendo un finanziamento per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree sportive all’aperto utilizzate dall’Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino, nei plessi di Vasi’ Via pitagora e San Vito nell’omonima via ed è in attesa di pubblicazione della graduatoria.

Sono circa 800mila euro i fondi richiesti dal comune per le due scuole dell’infanzie, volti a finanziare l’installazione di attrezzature sostenibili, progettate con il 100% di materiali riciclabili.

Il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso ha sottolineato “l’impegno nel restituire alle famiglie aree rinnovate, moderne e a misura di bambino, all'altezza delle aspettative e delle esigenze di una comunità che guarda al futuro. L’amministrazione ha proposto un progetto che prevede l’installazione di una pavimentazione in gomma colorata, una zona con percorso a ostacoli, una seconda zona con corsie per il salto in lungo e la corsa oltre che un “baby campo” di calcio”.

Il tutto con accesso separato tramite muretti. Fungono da cornice gli impianti di manutenzione dell’opera, illuminazione, irrigazione, canalizzazione delle acque meteoriche con sistema di recupero e riutilizzo.

Lorenzo Commisso, assessore ai lavori pubblici ha dichiarato: “Abbiamo lavorato a questa progettazione per dare la possibilità ai bambini del comune di Caulonia di vivere spazi ricchi di stimoli e di bellezza con soluzioni innovative e materiali ecosostenibili al fine di garantire la massima sicurezza. Un segnale chiaro di come questa Amministrazione intenda mettere al centro del proprio operato il benessere dei bambini e la qualità dei servizi educativi sul territorio”.

Il vicesindaco Giovanni Maiolo ha evidenziato: “Gli spazi all'aperto degli asili nido sono ambienti fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli. Giocare, esplorare, interagire con la natura e con i coetanei in luoghi sicuri, accoglienti e stimolanti contribuisce in modo decisivo alla formazione delle bambine e dei bambini nella loro fase più delicata. Inclusività, espressione tramite il gioco, rispetto delle regole e verso i compagni sono quindi le parole chiave dell’intervento, finalizzato non solo alla creazione di un’infrastruttura fisica ma anche sociale”.

Agnese Panetta, delegata alla pubblica istruzione ha concluso: “Non sottovalutiamo l’importanza degli spazi ludici per i bambini, al fine della socializzazione e per stimolare la massima creatività. Se riusciremo a realizzare questi progetti sarà un arricchimento per tutta Caulonia”.