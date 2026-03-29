Il sindaco di Caulonia e gli assessori Antonella Ierace e Lorenzo Commisso si sono recati nei giorni scorsi presso la Regione Calabria, a seguito dei gravi disagi provocati dal ciclone Harry, che ha colpito duramente il territorio e, in particolare, il lungomare cittadino.

Nel corso dell’incontro istituzionale, i rappresentanti dell’Ente hanno sollecitato un intervento tempestivo e coordinato da parte dei settori regionali della Protezione Civile e della Difesa del Suolo, al fine di avviare con urgenza tutte le procedure necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità delle aree interessate.

L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione Cagliuso è quello di garantire, nel più breve tempo possibile, la piena ripresa delle attività turistiche, fortemente compromesse dagli eventi meteorologici eccezionali. In tal senso, è stata evidenziata la necessità di interventi straordinari per la messa in sicurezza del lungomare, la rimozione dei detriti, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e la tutela del litorale.

L’assessore al turismo e alla Protezione Civile Antonella Ierace ha dichiarato: «L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione, mantenendo un dialogo attivo con gli enti competenti, affinché vengano adottate tutte le azioni utili a sostenere il territorio e le attività economiche locali».