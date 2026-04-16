Dopo lo stop dovuto ad alcuni imprevisti tecnici emersi in corso d’opera, sono riprese le attività del cantiere relativo al progetto per il collettamento delle acque bianche nel centro abitato, finanziato per un importo complessivo di 2 milioni e 220 mila euro.

L’opera punta a ridurre gli allagamenti che da anni interessano la frazione marinara nei periodi di piogge intense, attraverso un sistema integrato di canalizzazioni idrauliche, bacini di laminazione e opere di raccolta delle acque meteoriche. Tra gli interventi principali previsti figurano il canale di controfosso arginale in sinistra idraulica del torrente Amusa, un bacino di laminazione con una capacità di accumulo di circa 19.960 metri cubi e una rete di collettori pluviali distribuiti nelle aree urbane ritenute più esposte.

La ripresa del cantiere, fa sapere il Comune di Caulonia, si inserisce nell’ambito della Perizia di Variante n. 2, predisposta per recepire alcune modifiche tecniche rese necessarie dagli imprevisti emersi durante gli scavi. In particolare, all’incrocio tra via Pitagora e via dei Gelsi è stata riscontrata la presenza di sottoservizi interrati non mappati, circostanza che ha imposto una riprogettazione parziale dell’intervento senza però determinare un incremento del quadro economico complessivo.

Sulla ripartenza dei lavori è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Commisso, che ha parlato di un passaggio importante per l’opera: «È doveroso riconoscere che il percorso non è stato privo di difficoltà: i sottoservizi emersi inaspettatamente in fase di scavo hanno richiesto un importante lavoro di riprogettazione parziale, ma si è riusciti a mantenere inalterato l’importo contrattuale complessivo. Continueremo a monitorare l’avanzamento delle opere con la stessa attenzione».

Anche il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, ha ribadito l’attenzione dell’amministrazione sul cantiere: «L’amministrazione segue con attenzione ogni fase dei lavori e intende portarli a termine nei tempi previsti, con la massima trasparenza nei confronti dei cittadini».

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Maiolo, che ha sottolineato il valore concreto della ripresa delle attività: «La ripresa del cantiere rappresenta un segnale concreto e positivo. Dopo le difficoltà affrontate, è importante vedere nuovamente i lavori in corso, con l’obiettivo di completare l’intervento».

Con la riattivazione del cantiere, torna dunque al centro dell’agenda amministrativa un’opera considerata strategica per la sicurezza idraulica di Caulonia Marina e per la tutela di un’area che negli anni ha più volte fatto i conti con le conseguenze del maltempo.