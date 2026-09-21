«Dicembre 2021. Avevamo assunto un impegno con i cittadini di Caulonia e della Locride: recuperare una struttura inutilizzata e trasformarla in un presidio sanitario vicino alle persone». Così in un video postato sui suoi canali social il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo ha annunciato la consegna dei lavori per la Casa di Comunità di Caulonia, dove hanno preso il via i primi servizi, tra centro vaccinale, centro prelievi, visite specialistiche e CUP, in vista della piena operatività prevista nel mese di ottobre.



«Un’opera attesa da oltre trent’anni prende finalmente vita grazie a un investimento di quasi 3 milioni di euro – sostiene Cirillo - Insieme al presidente Roberto Occhiuto continuiamo a lavorare per una sanità territoriale più vicina ai cittadini, capace di offrire risposte concrete soprattutto alle persone anziane e a chi, per ricevere anche le cure essenziali, è stato troppo spesso costretto a spostarsi altrove. Le promesse hanno valore quando diventano fatti. E oggi, un impegno assunto diventa una risposta concreta».