L'Amministrazione Comunale di Caulonia è lieta di comunicare che sono stati formalmente avviati i lavori di ripristino della strada di collegamento tra la Fiumara Amusa e il Vallone Canne, al confine con il Comune di Roccella Jonica. L'arteria viaria era rimasta gravemente danneggiata e di fatto impraticabile in seguito agli eccezionali eventi meteorologici provocati dal Ciclone Harry, che aveva causato ingenti danni alle infrastrutture del territorio.

Il ripristino della viabilità risponde alle esigenze di numerosi cittadini e operatori del territorio. Il completamento dei lavori consentirà innanzitutto di ristabilire il collegamento stradale con le proprietà private site nella zona di Vasì Mare.

L'intervento riveste inoltre una valenza sovracomunale: il ripristino della strada permetterà di riconnettere Caulonia alla pista ciclabile che giunge fino a Roccella Jonica.

Un ulteriore elemento di primaria importanza è la garanzia del transito ai mezzi di soccorso. Il ripristino del collegamento viario assicurerà che ambulanze, vigili del fuoco e altri veicoli di emergenza possano raggiungere tempestivamente le aree interessate, colmando una lacuna che aveva destato preoccupazione per la sicurezza pubblica nel periodo di interruzione.

Non da ultimo, il ripristino della strada garantirà il regolare accesso alla spiaggia per le operazioni di installazione degli stabilimenti balneari, fondamentali per l'avvio della stagione turistica e per l'economia locale.

«Finalmente possiamo dare il via a un intervento che i nostri cittadini attendevano da tempo — ha dichiarato il Sindaco di Caulonia —. Questo cantiere non rappresenta solo il ripristino di una strada, ma la restituzione di sicurezza, di normalità e di opportunità economiche a un’intera comunità. Continueremo a lavorare con determinazione per la cura e lo sviluppo del nostro territorio».

«Il ripristino di questa strada - ha sottolineato l’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso - non è solo una questione di viabilità: significa garantire sicurezza, sostenere le attività economiche locali e valorizzare un corridoio cicloturistico che rappresenta un’importante risorsa per tutto il comprensorio».