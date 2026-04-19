Il problema del sottopasso ferroviario di Caulonia Marina torna al centro dell’agenda amministrativa, ma questa volta con l’obiettivo dichiarato di arrivare a una soluzione definitiva. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di un percorso istituzionale e tecnico che dovrebbe portare alla realizzazione di un nuovo accesso alla zona mare, superando una criticità che da anni si ripresenta puntualmente in occasione delle piogge intense.

L’episodio del 17 marzo scorso, durante l’allerta meteo arancione, ha rappresentato un punto di svolta. In quella circostanza, infatti, sia il sottopasso ferroviario sia il passaggio in prossimità della fiumara Allaro risultarono contemporaneamente impraticabili, isolando completamente l’area sotto ferrovia e impedendo anche l’accesso ai mezzi di soccorso.

Un quadro che l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cagliuso definisce non più sostenibile. «Quello del sottopasso è un problema atavico che questa comunità non può permettersi di non affrontare in maniera strutturale – afferma il primo cittadino –. Dobbiamo costruire le condizioni affinché Caulonia Marina possa contare su un accesso sicuro e permanente, indipendentemente dalle condizioni meteo. È una responsabilità verso residenti, famiglie, imprenditori e turisti».

Il tema è stato affrontato anche nel Consiglio comunale del 17 aprile 2026, durante il quale il vicesindaco Giovanni Maiolo ha ribadito la volontà dell’ente di individuare una soluzione concreta. «Non ci stiamo limitando alle parole – sottolinea – ma stiamo costruendo un percorso tecnico e amministrativo credibile. La zona sotto ferrovia è classificata PAI R4, il massimo livello di rischio idrogeologico. Non possiamo continuare a intervenire solo in emergenza».

Un passaggio chiave è arrivato nelle scorse settimane con l’iniziativa istituzionale del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che il 15 aprile ha formalmente richiesto a Rete Ferroviaria Italiana la convocazione di un tavolo tecnico interistituzionale per la messa in sicurezza idraulica dell’area e la realizzazione di un nuovo attraversamento. L’incontro è previsto tra il 4 e l’8 maggio nella sede della Regione Calabria a Catanzaro, con la disponibilità già confermata da Rfi.

Parallelamente, sul piano tecnico, il Comune ha avviato un confronto con i professionisti locali che nei mesi scorsi avevano già elaborato proposte progettuali. All’incontro, tenuto negli uffici comunali, hanno partecipato l’ingegnere Francesco Commisso, il geometra Mauro Tuccio e gli architetti Domenico Lia e Alfredo Vartolo, insieme all’Ufficio tecnico e all’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Commisso. L’obiettivo è valutare la fattibilità delle soluzioni e individuare i possibili canali di finanziamento.

«È stato un confronto concreto e produttivo – commenta l’assessore –. Come amministrazione abbiamo il compito di trasformare queste idee in una proposta solida da portare ai tavoli istituzionali. Stiamo lavorando per arrivare all’appuntamento di maggio con un progetto credibile, capace di aprire la strada alla realizzazione dell’opera».

A valle del tavolo tecnico, l’amministrazione ha annunciato anche un momento pubblico di confronto con la cittadinanza, nel quale verranno illustrati lo stato dell’iter e le ipotesi progettuali in campo. Un passaggio che punta a coinvolgere direttamente la comunità in una scelta destinata a incidere in modo significativo sul futuro di Caulonia Marina.