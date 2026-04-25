Una squadra rinnovata che punta su giovani, professionisti e società civile per allargare il consenso e costruire una nuova classe dirigente cittadina
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Accanto alla lista di Forza Italia, è stata depositata anche la lista “Cannizzaro Sindaco”, direttamente collegata alla candidatura a primo cittadino di Francesco Cannizzaro.
Si tratta, come evidenziato nel comunicato, di una novità nel panorama del centrodestra reggino, costruita con l’obiettivo di rinnovare la classe dirigente e ampliare la partecipazione politica. La lista è composta da professionisti, giovani e figure impegnate nel sociale, molte delle quali alla prima esperienza elettorale, insieme ad alcuni esponenti vicini al movimento giovanile di Forza Italia.
L’intento dichiarato è quello di valorizzare il merito e l’impegno civile, premiando chi si è distinto negli anni sul territorio e contribuendo a costruire una proposta politica più ampia e rappresentativa. Emblematica, in questo senso, la scelta di indicare come capolista il candidato più giovane, con soli 23 anni.
Lista Cannizzaro Sindaco
Manuela Iatì
Fortunato Altomonte detto Dino
Vincenzo Barillà
Giovanna Barreca
Francesco Basile Rognetta
Paolo Bilardi
Angela Campolo
Rocco Chizzoniti
Fabio Giuseppe Colella
Domenico Comandè
Pasquale Crucitti
Amelia Eva Cugliandro
Nicola Zera Falduto
Angela Maria Federico
Caterina Giustra
Grazia Iracà
Lucio Masottini
Francesco Malara detto Ciccio
Antonino Maria Marcianò detto Nino
Mattea Angela Marino detta Angela
Vincenzo Marrari detto Enzo detto Marrara
Rosanna Melissari
Vittorio Messineo
Claudia Modafferi
Demetrio Francesco Morabito detto Mimmo
Francesca Moscato
Antonino Alessandro Neri detto Nino
Filomena Priolo detta Emy
Consolata Putortì
Bruno Siclari
Antonia Ventura
Stefano Maria Vilasi