Anche gli azzurri hanno depositato la documentazione negli uffici preposti, presentando una lista che punta in maniera decisa sull’esperienza amministrativa e sul radicamento territoriale
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
La compagine è composta principalmente dagli “uscenti”, protagonisti dell’attività in Consiglio comunale negli ultimi anni, affiancati da professionisti e figure già impegnate in politica e consolidate sul territorio. Candidati che, come evidenziato nel comunicato, hanno contribuito ai risultati ottenuti dal partito nelle diverse tornate elettorali e che intendono proseguire il lavoro politico a sostegno del progetto di centrodestra.
Forza Italia punta apertamente ad affermarsi come primo partito della coalizione in termini di consensi.
Lista Forza Italia:
Antonino Maiolino detto Tonino
Federico Andrea Milia detto Melia detto Milea
Antonino Zimbalatti detto Nino
Vincenzo Albanese
Concettina Battaglia detta Cetty
Silvia Callegari
Antonia Caracciolo
Domenico Francesco Cozzupoli
Giovanna D’Agostino
Giuseppe Eraclini
Maria Carmela Federico detta Marika
Francesca Laura Ferrara
Tiziana Eleonora Filocamo
Pasquale Imbalzano
Rocco Lascala
Eleonora Macheda
Fabienne Marino
Sonia Morabito
Santa Agata Rosaria Multari detta Santa
Maria Daniela Musarella
Antonio Paolillo
Paolo Paviglianiti
Santa Pellicano
Francesca Pizzi
Carmen Polito
Antonia Postorino detta Antonella
Teresa Praticò
Maria Quartarone
Fortunata Raffa
Concetta Romeo
Rosamaria Sorrenti
Bruno Zappia