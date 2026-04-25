Sono 32 i candidati presenti nella lista della Lega a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Conferma in blocco per gli uscenti gli uscenti Nino Caridi, Armando Neri e Giuseppe De Biasi.

Lista “Lega”

Caridi Antonino (Detto Nino)

De Biasi Giuseppe

Neri Armando

Campolo Carmelo

Squillaci Antonino Vincenzo

Ieracitano Maria

Marciano' Francesco

Nucera Maria (Detta Mariella)

Sidari Domenico

Condemi Antonia

Spanò Cosimo Maria Vittorio

Tripepi Romana

Galtieri Tito Francesco

Casile Anna Maria

Condello Maria

Ravese Cinzia Maria Carmela

Tramontana Sara Grazia

Quattrone Giuseppe

Sorgona' Alessandro (Detto Sascha) (Detto Sasca)

Foro Teresa

Calabrò Salvatore

Nicolò Domenica (Detta Nicky)

Noto Domenico Maria

Siviglia Caterina

Grenzi Martina

Comberiati Vittoria

Colica Vanessa

Mesiani Mazzacuva Erminia Carmela (Detta Erminia)

Saraceno Laura

Posca Antonia Natascia

Mercuri Iolanda

Zoccali Mila