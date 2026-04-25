Presentata questa mattina a Palazzo San Giorgio la lista del Carroccio sindaco Domenico Battaglia
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Sono 32 i candidati presenti nella lista della Lega a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Conferma in blocco per gli uscenti gli uscenti Nino Caridi, Armando Neri e Giuseppe De Biasi.
Lista “Lega”
Caridi Antonino (Detto Nino)
De Biasi Giuseppe
Neri Armando
Campolo Carmelo
Squillaci Antonino Vincenzo
Ieracitano Maria
Marciano' Francesco
Nucera Maria (Detta Mariella)
Sidari Domenico
Condemi Antonia
Spanò Cosimo Maria Vittorio
Tripepi Romana
Galtieri Tito Francesco
Casile Anna Maria
Condello Maria
Ravese Cinzia Maria Carmela
Tramontana Sara Grazia
Quattrone Giuseppe
Sorgona' Alessandro (Detto Sascha) (Detto Sasca)
Foro Teresa
Calabrò Salvatore
Nicolò Domenica (Detta Nicky)
Noto Domenico Maria
Siviglia Caterina
Grenzi Martina
Comberiati Vittoria
Colica Vanessa
Mesiani Mazzacuva Erminia Carmela (Detta Erminia)
Saraceno Laura
Posca Antonia Natascia
Mercuri Iolanda
Zoccali Mila