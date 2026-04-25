Presentata a Palazzo San Giorgio la lista dei calendiani che hanno deciso di appoggiare la coalizione di centrodestra
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Sono 31 i candidati presenti nella lista della “Azione” a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. La lista nasce dopo che a livello nazionale si è deciso di appoggiare la proposta elettorale del centrodestra. In lista Gianluca Califano che è anche il Commissario provinciale del partito di Calenda.
Lista “Azione”
Ambroggio Pasquale
Biacca Lidia
Califano Gianluca
Crea Fabrizio
Cutrupi Vanessa
Cuzzola Maria
Delfino Vincenzo Gianluca
Douraibi Naima
Ferlito Rosanna Emilia
Ficara Alessia
Foti Luigi Davide
Furuli Annunziata
Giaceli Cosimo
Guarna Maria Pia Antonella
La Cava Andrea Benito
Lombardo Giuseppe
Malara Andrea
Marciano' Maria (Detta Mariella)
Meduri Diego
Messina Claudia Enrica
Minoliti Domenico
Morabito Antonella
Oprea Doina Cleopatra
Pangallo Carmelina (Detta Carmen)
Placido Maria Angela
Riso Anna Maria
Romeo Raffaella
Spanó Francesco
Stillisano Angelina
Stillitano Leandra
Tomasello Maria