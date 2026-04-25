Presentata a Palazzo San Giorgio la lista dei calendiani che hanno deciso di appoggiare la coalizione di centrodestra

Sono 31 i candidati presenti nella lista della “Azione” a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. La lista nasce dopo che a livello nazionale si è deciso di appoggiare la proposta elettorale del centrodestra. In lista Gianluca Califano che è anche il Commissario provinciale del partito di Calenda.

Lista “Azione”

Ambroggio Pasquale

Biacca Lidia

Califano Gianluca

Crea Fabrizio

Cutrupi Vanessa

Cuzzola Maria

Delfino Vincenzo Gianluca

Douraibi Naima

Ferlito Rosanna Emilia

Ficara Alessia

Foti Luigi Davide

Furuli Annunziata

Giaceli Cosimo

Guarna Maria Pia Antonella

La Cava Andrea Benito

Lombardo Giuseppe

Malara Andrea

Marciano' Maria (Detta Mariella)

Meduri Diego

Messina Claudia Enrica

Minoliti Domenico

Morabito Antonella

Oprea Doina Cleopatra

Pangallo Carmelina (Detta Carmen)

Placido Maria Angela

Riso Anna Maria

Romeo Raffaella

Spanó Francesco

Stillisano Angelina

Stillitano Leandra

Tomasello Maria