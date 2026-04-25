Sono 32 le caselle occupate dalla storica lista di area scopellitiana della coalizione di centrodestra
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È un mix di esperienza e nuove leve la lista che fa riferimento all’ex presidente della regione Giuseppe Scopelliti, che appoggia il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Tra i nomi in lista spiccano quelli del già consigliere comunale Daniele Romeo, ma anche dell’ex consigliera comunale Filomena Iatì, nel 2020 candidata alla corte di Angela Marcianò. Insieme a loro anche lo storico dj Gianni Sanfilippo.
Lista “Reggio futura”
Mariano Pasquale Barbalace
Daniela Aliquo’
Bruno Bagnato
Franco Barilla’
Rocco Basile
Mariateresa Battaglia
Giuseppe Branca
Antonino Caratozzolo
Valentina Caravello
Luigi Catalano
Filomena Maria Luisa (Detta Luisa) Curatola
Antonino De Girolamo
Saveria (Detta Serenella) Fraschini
Antonella Girasole
Filomena (Detta Mena) Iati’
Nicola Maria Ilacqua
Massimo Labate
Saverio Giuseppe Lagana’
Francesco Mandaglio
Gaetano Massara
Maristella Milone
Nadia Gabriella Nicolo’
Giovanni Palermo
Marco Parisi
Rosa Ricciardi
Daniele Romeo
Giovanni Sanfilippo (Detto: San Filippo – S. Filippo)
Sabrina Sorbo
Patrizia Donatella Sicari
Vincenzo Surace
Margherita Tripodi
Mariella Vizzari