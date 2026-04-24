La compagine tiene insieme repubblicani, socialisti e renziani schierando anche tre consiglieri comunali uscenti. C’è Pino Cuzzocrea
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Presentata la lista “Avanti Casa Riformista” a sostegno del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. A completare la procedura in Segreteria generale è stata Gabriella Andriani, segretaria dei Repubblicani reggini, delegata dai partiti nazionali che compongono la lista, vale a dire Socialisti, Italia viva e appunto i Repubblicani che dopo venti anni ripresenta il proprio simbolo nella competizione elettorale con 5 nominativi pronti a dare battaglia. La lista composta da 32 candidati presenta molte donne, e tre consiglieri comunali uscenti: Filippo Quartuccio, Santo Bongani e Pino Cuzzocrea che, alla fine del tira e molla delle ultime ore ha aderito al Pri.
Lista “Avanti Casa Riformista”
Domenico Aricò
Maria Antonia Barreca
Santo Bongani
Piero Borghetti
Paola Borzumati
Giulia Cotroneo
Domenica Criaco
Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino)
Enrico Errigo
Raffaele Falcomatà
Damaride Galesi
Isidoro Giardiniere
Giuseppe Giordano
Maria Stella Ielo
Antonio Le Pera
Angeòla Libri
Loredana Francesca Lombardo
Martina Mauro
Fortunata Valeria Neri
Giovanna Pratticò
Filippo Quartuccio
Giovanni Francesco Raffa
Valentina Rappoccio
Carmela Scordo
Pasquale Danilo Spinella
Ilaria Surace
Maria Laura Timone
Agata Domenica Trunfio
Francesca Zaccone
Giuseppa Tomo
Mario Ronnie Van Beuge (detto Mario Van)
Antonia Manuela Mesiano