Il segretario provinciale Andriani: «Il nostro impegno sarà leale, ma vigile, nell’interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini»

«In vista delle imminenti elezioni comunali, in qualità di Segretaria del PRI, in ottemperanza alla linea politica del Partito Nazionale, annuncio pubblicamente il nostro sostegno al candidato del centrosinistra, Mimmo Battaglia». Così in una nota Gabriella Andriani.

«Si tratta di una scelta ponderata e responsabile, che nasce dalla volontà di contribuire alla costruzione di un progetto politico serio e credibile per il futuro della nostra città, ma anche, con uno sguardo ad un passato lontano e nobile che vedeva la nostra città "bella e gentile", guidata esclusivamente da illustri personalità, appartenenti e sostenute da buone famiglie storiche, le quali hanno costituito la vera ed importante comunità reggina, sia al Centro che in Periferia».

«Riconosciamo in Mimmo Battaglia una figura che, per appartenenza e radicamento nel territorio, rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra Reggio.

Tuttavia, non possiamo non evidenziare come, nei dieci anni di governo del centrosinistra, al PRI non sia stato riconosciuto lo spazio politico che meritava. Proprio per questo, il nostro sostegno oggi è accompagnato da una richiesta chiara e legittima: un cambio di passo nei rapporti politici e istituzionali, fondato su rispetto, ascolto e reale condivisione, comprovati da un formale accordo programmatico».

«Sosteniamo Mimmo Battaglia con spirito costruttivo, ma anche con la determinazione di chi richiede un trattamento diverso, più equo e coerente con il contributo che il PRI intende offrire. Il nostro impegno sarà leale, ma vigile, nell’interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini e della dignita' del Partito Repubblicano. Mimmo Battaglia, riconosce quanto esposto, confermando con decisione, la sua intenzione ad essere riferimento per impegni progettuali e politici del PRI reggino, partito che vanta soprattutto nella nostra città una storia politico istituzionale di tutto rispetto».