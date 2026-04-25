Nella Piana di Gioia Tauro da una parte “Rinascita per Cinquefrondi” del sindaco uscente e dall’altra il cantiere civico guidato da Michele Galimi

C’è fermento a Cinquefrondi in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Nel paese di 6.269 abitanti della Piana di Gioia Tauro, sono state ufficializzate le liste elettorali dei candidati a consigliere comunale che sosterranno i due aspiranti sindaci in lizza. Da una parte c’è “Rinascita per Cinquefrondi”, che appoggia il sindaco uscente Michele Conia; dall’altra il “cantiere civico” guidato dall’ex sindaco Michele Galimi, che ha individuato in Maria Lucia Ali, segretaria cittadina del Pd, la sfidante di Conia.

Lista “Risveglio”, Candidata a sindaco di Cinquefrondi, Maria Lucia Ali.

Bellini Alessandra Burzese Michele Galimi Michele Fiorillo Angelo Italiano Antonino Ladini Teresa Polisena Aldo Pronesti' Michele Rocco Spanò Vanessa.

Lista “Rinascita per Cinquefrondi” candidato a sindaco Michele Conia.

1. Albanese Giuseppe

2. Camelliti Maria Rosaria

3. Colaciuri Francesco

4. Cordiano Fausto

5. D'agostino Maria Annunziata

6. Furiglio Rocco

7. Gallo Roberta

8. Luciano Giuseppe

9. Manfrida Roberta

10. Mileto Mirella

11. Porretta Giada

12. Spano Michele