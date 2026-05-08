Nuovo scontro politico sul tema delle circoscrizioni a Reggio Calabria. A intervenire è Francesco Cannizzaro, che replica alle dichiarazioni di Domenico Battaglia dopo che il candidato sindaco del centrosinistra avrebbe sostenuto di non aver potuto iscrivere in bilancio le risorse annunciate per il decentramento amministrativo, ritenendo di fatto non disponibili quei fondi.

«La sua dichiarazione rispetto al fatto che mancano le risorse che io avevo annunciato con il mio emendamento per l’istituzione delle circoscrizioni è una bugia. Ha dichiarato una cosa non esatta. Lui dice: “No, ma i soldi io non li ho potuti scrivere in bilancio”. E certo Mimmo, perché in tutti questi tre anni voi come Comune non avete scritto una lettera al ministero per reperire questi fondi».

«I soldi sono lì e non lo dice Francesco Cannizzaro, lo dice il portale della legge vigente. La norma recita: “Al fine di consentire l’istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250 mila abitanti...”. Qual è l’unica città metropolitana d’Italia ad avere meno di 250 mila abitanti? Reggio Calabria. Una norma scritta ad hoc per la nostra città. È autorizzata la spesa di 100 mila euro per il 2023 e di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. I soldi ci sono, sono al ministero».

«Bisognava che il Comune scrivesse una letterina, non a Babbo Natale, ma al ministero, per farseli erogare e iscriverli in bilancio. Ti hanno fatto dichiarare una cosa falsa, una cosa che non ha né capo né coda, ma ci penseremo noi tra qualche settimana a reperire i fondi e a iscriverli in bilancio. Senza polemica, semplicemente per precisare la verità».