Il circolo del partito della premier: «Un risultato al quale ha contribuito anche il lavoro del sottosegretario Wanda Ferro»

«Accogliamo con favore l’assegnazione di per interventi sulla viabilità comunale e per la manutenzione straordinaria dell’ex carcere». Così in una nota il circolo di Fratelli d’Italia di Cittanova.

«È giusto però ricordare con chiarezza da dove arrivano questi finanziamenti: i fondi sono stati stanziati dal Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni, attraverso il Ministero dell’Interno, nell’ambito di una strategia concreta di sostegno agli Enti locali e di messa in sicurezza dei territori».

«La Calabria riceve un’attenzione significativa da parte del Governo, a conferma di una visione che mette al centro. Un risultato al quale ha contribuito anche il lavoro del sottosegretario Wanda Ferro».

«Come Circolo territoriale di Fratelli d’Italia, esprimiamo soddisfazione per ogni investimento utile alla crescita di Cittanova. Purtroppo, l’esperienza sui fondi PNRR a Cittanova lascia più di una perplessità. Troppe risorse sono state gestite senza una visione chiara, con criticità e risultati lontani dalle aspettative. Per questo auspichiamo che, questa volta, prevalgano programmazione, responsabilità e concretezza».

«Una riflessione particolare merita il finanziamento destinato all’ex carcere. L’ex carcere deve essere messo à attraverso attività di pubblica utilità, sociali, culturali o formative. In alternativa, qualora si intenda affidarne la gestione a soggetti esterni, riteniamo indispensabile procedere attraverso un bando pubblico, garantendo criteri chiari, trasparenza amministrativa e soprattutto un ritorno economico per il Comune, e non ulteriori costi a carico dei cittadini».

«La manutenzione ordinaria, così come i costi relativi a energia elettrica, acqua, etc., devono essere sostenuti da chi utilizza concretamente la struttura. Le risorse pubbliche non appartengono ad una parte politica».