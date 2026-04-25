Nomi altisonanti per la guida dei municipi da Praticò a Muraca e Giordano. In due per Reggio centro sud: Aldo Azzarello e Maurizio Chiarolla

Si amplia lo scacchiere delle candidature per la presidenza delle cinque circoscrizioni cittadine per il centrosinistra che correrà unito e con lo stesso simbolo in quattro delle cinque circoscrizioni. Infatti nella Reggio centro sud i candidati della coalizione si sdoppiano, con Azzarello candidato unitario (spinto da Delfino e De Gaetano) e Maurizio Chiarolla che presenta una lista civica.

Prima circoscrizione, centro storico, il candidato sarà Mimmo Praticò.

Seconda circoscrizione, il candidato sarà Giovanni Muraca

Terza circoscrizione, Reggio nord, è stato scelto Giuseppe Giordano

Quarta circoscrizione, il candidato sarà Luigi Rosace

Per la quinta circoscrizione Reggio centro sud, il candidato sarà Aldo Azzarello (Uniti per Reggio) e Maurizio Chiarolla (civica)