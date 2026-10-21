Venerdì 23 ottobre alle ore 15.00 presso Palazzo San Nicola ed è volta per costruire di una strategia condivisa

L'Amministrazione comunale di Palmi promuove un incontro dedicato alle attività commerciali e produttive del territorio, con l'obiettivo di avviare un percorso di ascolto e confronto con gli operatori economici della Città.

L'iniziativa si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 15.00 presso Palazzo San Nicola e vedrà la partecipazione del sindaco Giovanni Calabria, del vicesindaco Salvatore Celi, delegato alle Attività produttive e al Commercio, e dei componenti della Giunta comunale.

L'appuntamento nasce dalla volontà dell'Amministrazione di rafforzare il dialogo con un settore che riveste un ruolo centrale nella vita economica e sociale della comunità palmese. Commercio, artigianato, servizi e attività produttive rappresentano infatti un patrimonio di competenze, investimenti e relazioni che contribuiscono quotidianamente alla vitalità del territorio.

L'incontro sarà occasione per raccogliere proposte, segnalazioni e suggerimenti direttamente dagli operatori, favorendo un confronto aperto sulle esigenze del comparto e sulle possibili iniziative da mettere in campo per sostenere lo sviluppo economico locale.

«L'obiettivo - spiegano il sindaco Giovanni Calabria e il vicesindaco Salvatore Celi - è instaurare un rapporto di confronto continuo con chi ogni giorno porta avanti un'attività economica in città. Riteniamo che le migliori scelte amministrative nascano dall'ascolto del territorio e dal contributo di chi ne conosce direttamente criticità, esigenze e potenzialità».