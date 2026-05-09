L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, con l’assessore alle Attività Produttive Alex Tripodi, ha avviato un percorso di lavoro per la definizione del nuovo Piano edicole della città, con l’obiettivo di valorizzare e riconvertire, ove possibile, i chioschi già destinati alla vendita di giornali e riviste, anche alla luce della profonda trasformazione che negli ultimi anni ha interessato il settore dell’editoria e della distribuzione della stampa.

Il tema è stato affrontato anche nel corso dell’incontro del 6 maggio scorso con le associazioni di categoria, un percorso virtuoso che fa seguito al “Patto per il Commercio e per lo Sviluppo Economico della Città” nell’ambito di un confronto sempre più ampio sulle prospettive del commercio cittadino, sulla rigenerazione degli spazi urbani e sulle nuove opportunità per le attività produttive.

«La collaborazione con le associazioni di categoria e con il mondo produttivo cittadino è fondamentale per costruire strumenti concreti» ha affermato preliminarmente il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia.

«L’indirizzo politico del sindaco e dell'assessore al ramo è quello di verificare, attraverso i settori competenti, la possibilità di destinare tali strutture anche ad usi compatibili e innovativi: artigianato, prodotti tipici, souvenir, libri, cartoleria, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, servizi informativi, spazi espositivi, punti di promozione territoriale e altre attività coerenti con il decoro urbano e con la vocazione delle diverse aree della città.

La finalità è costruire un modello nuovo di edicola urbana, non più soltanto legata alla funzione tradizionale, ma capace di diventare uno spazio moderno, multifunzionale e di prossimità. Un progetto che potrebbe assumere il nome di “City Corner Reggio” - afferma l’assessore Tripodi - una rete di piccoli presìdi urbani dedicati a commercio, servizi, informazione, promozione del territorio e valorizzazione delle produzioni locali».

«Il Piano delle edicole punta a trasformare luoghi che in molti casi rischiano l’abbandono in spazi vivi, ordinati e utili alla città. Le edicole hanno rappresentato per anni un punto di riferimento nei quartieri: oggi dobbiamo avere il coraggio di ripensarne la funzione, senza cancellarne la storia, ma adeguandola ai bisogni attuali. Ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro straordinario svolto con una verifica puntuale di tutti i punti edicola presenti in città. Grazie a questa attività oggi Reggio – prosegue l’Assessore - dispone di un nuovo Piano Edicole, moderno e aggiornato, che elimina le postazioni dismesse o non più funzionali e individua gli spazi da valorizzare e mettere a bando prossime settimane. Un ringraziamento particolare va agli uffici del settore Sviluppo Economico, alla dirigente Loredana Pace, alla dott.ssa Borrello che ha seguito direttamente il lavoro, dimostrando competenza, attenzione e grande senso amministrativo».

«Le edicole hanno rappresentato per anni punti di riferimento nei quartieri – ha aggiunto Battaglia - Oggi possono tornare ad avere una funzione importante, diventando luoghi di servizi, promozione del territorio, valorizzazione delle produzioni locali e decoro urbano. Ogni spazio recuperato è un segnale positivo per Reggio Calabria, per i cittadini, per i quartieri e per l’economia cittadina».

Secondo l’Amministrazione, il recupero dei chioschi oggi non utilizzati può contribuire anche a contrastare fenomeni di degrado e abbandono, migliorando la percezione di sicurezza e restituendo qualità agli spazi pubblici. La chiusura prolungata di tali strutture, infatti, può determinare un impoverimento del tessuto urbano e commerciale, oltre a rappresentare una perdita di opportunità economiche e occupazionali.

«Immaginiamo dunque, edicole nuove, ordinate, integrate nel contesto urbano — aggiunge Tripodi — capaci di ospitare servizi, prodotti del territorio, piccole attività commerciali, punti informativi e spazi di promozione della città. Una sorta di rete di City Corner Reggio, presìdi di prossimità che possano accompagnare cittadini, turisti e visitatori nella fruizione della città».

Particolare attenzione sarà riservata al rispetto del decoro urbano, dell’ornato, dell’estetica e delle prescrizioni previste per le aree di pregio, i centri storici e le zone sottoposte a tutela paesaggistica o ambientale, anche con riferimento all’installazione di insegne, pannelli pubblicitari ed elementi espositivi. «Il commercio non è solo vendita — ha concluso Tripodi - ma presenza, sicurezza, identità e vitalità urbana. Ogni spazio recuperato è un pezzo di città che torna a vivere. Per questo vogliamo affrontare il tema delle edicole non come un problema del passato, ma come una possibilità concreta per il futuro economico e urbano di Reggio Calabria».