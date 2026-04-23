«In queste settimane assistiamo a un fenomeno che preoccupa e indigna. Il trasformismo politico è stato elevato a metodo, con candidature, o proposte di candidatura, che cambiano schieramento con estrema disinvoltura pur di trovare spazio. Non è questo il modo di costruire rappresentanza, né di rafforzare la democrazia». È quanto si legge in una nota diffusa dalla Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria.

«Quando la politica diventa un mercato e le candidature una merce di scambio, si rompe il rapporto di fiducia con i cittadini. Accogliere chiunque senza un percorso, senza coerenza e senza una visione condivisa è un modo deprecabile di intendere l’impegno pubblico, che finisce per allontanare le persone dalle istituzioni, dalla politica e dagli stessi partiti. Il riferimento, da ultimo, è al caso dell’ex consigliere di maggioranza Cuzzocrea che dopo aver tentato di farsi accogliere a destra adesso prova a trovare rifugio in Casa Riformista».

«Il Pd - conclude la nota - rivendica una linea chiara: serietà, trasparenza e rispetto degli elettori. Le candidature devono nascere da un impegno reale sul territorio, da valori riconoscibili e da una storia politica coerente, non certo da operazioni dell’ultima ora dettate esclusivamente dall’opportunità e dalla convenienza. Quanto di più lontano possibile dalla politica intesa come servizio e nel senso più autentico e alto della sua funzione».