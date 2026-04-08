Nino Santisi, Coordinatore di Più Europa per la città di Reggio Calabria, annuncia ufficialmente l'impegno del partito a sostegno del progetto progressista cittadino, tracciando le linee guida per la rinascita del capoluogo attraverso una visione organica e moderna.

«Siamo pronti a dare un contributo concreto e determinante al centro-sinistra - ha dichiarato Santisi – Siederemo al tavolo della coalizione portando con forza i nostri temi fondanti. Il nostro obiettivo prioritario è applicare un approccio autenticamente europeo per l'amministrazione della città, portando soluzioni chiare per le urgenze che i cittadini affrontano quotidianamente. Partiremo innanzitutto dalla necessità di affrontare con competenza e risolvere, una volta per tutte, l'ormai inaccettabile problema della mancanza d'acqua».

Oltre alla gestione delle emergenze, il coordinatore del partito delinea un progetto a lungo termine per le infrastrutture e i collegamenti. «La nostra visione guarda al futuro attraverso una vera e propria rivoluzione della mobilità urbana. Proponiamo la progettazione e la realizzazione di una metro leggera o di una rete tranviaria. Si tratta di un'infrastruttura imprescindibile per migliorare radicalmente i servizi di trasporto pubblico, garantendo finalmente un collegamento rapido, efficiente e sostenibile tra il centro cittadino e le periferie».

L'azione politica di Più Europa a Reggio Calabria si concentrerà inoltre sulla sostenibilità e sull'inclusione sociale. «Il nostro indirizzo programmatico si fonda su un piano strategico per lo sviluppo del territorio e l'ambiente, affinché la riqualificazione urbana e la cura delle nostre risorse diventino il motore dell'economia locale - ha aggiunto Santisi – Tutto questo dovrà necessariamente viaggiare di pari passo con misure incisive per il contrasto alla povertà. Una città europea è, prima di tutto, una città solidale che mette in campo politiche attive per sostenere le fasce più vulnerabili, assicurandosi che nessuno venga lasciato indietro».

In vista delle prossime sfide elettorali, Santisi non risparmia una dura critica agli avversari politici. «Spesso in città tendiamo a dimenticare il passato, ma oggi è sotto gli occhi di tutti come questa destra sia capace solo di distribuire facili promesse elettorali, dimostrandosi totalmente priva di una reale visione per Reggio Calabria. Un atteggiamento vuoto, in perfetta continuità con le promesse sistematicamente disattese dall'attuale governo nazionale».

«Reggio Calabria potrà davvero rinascere solo se saprà guardare a se stessa e al proprio futuro come una vera e propria città europea e progressista - ha concluso Santisi – Noi di Più Europa siamo pronti a tracciare questa rotta».