L’associazione apolitica, presieduta da Angelo Siclari, si rivolge ai candidati a sindaco denunciando la condizione di marginalità del quartiere, segnato carenza di servizi, scarsa attenzione istituzionale, limitate occasioni di sviluppo e aggregazione

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, realtà civica nata con l’obiettivo di promuovere la crescita sociale e culturale del territorio, in vista delle prossime elezioni comunali intende rivolgere un contributo pubblico a tutti i candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere.

«La nostra associazione è, e resterà, apolitica. Non esprime appartenenze né sostegni, ma sente il dovere civico di rappresentare istanze, bisogni e proposte che nascono direttamente dalla comunità.

Villa San Giuseppe – spiega nella missiva il presidente Angelo Siclari – come molte altre periferie del nostro Comune, vive da tempo una condizione di marginalità percepita: carenza di servizi, scarsa attenzione istituzionale, limitate occasioni di sviluppo e aggregazione.

Eppure, queste stesse periferie custodiscono un patrimonio straordinario fatto di persone, energie, tradizioni e senso di appartenenza. Un patrimonio che, se adeguatamente valorizzato, può diventare leva concreta di crescita per l’intera città.

In questi mesi, come associazione, abbiamo dimostrato che è possibile attivare processi virtuosi: creare momenti di aggregazione, promuovere iniziative culturali, rafforzare il tessuto sociale. Tuttavia, l’impegno del volontariato, da solo, non basta.

È necessario un cambio di passo.

Chiediamo che le periferie tornino ad essere una priorità nell’agenda amministrativa, non solo nelle fasi elettorali ma nella programmazione concreta e continuativa delle politiche pubbliche.

Chiediamo, soprattutto, che si costruisca una reale sinergia tra istituzioni e realtà associative. Le associazioni non devono essere considerate semplici esecutori o strumenti occasionali, ma partner attivi nei processi di sviluppo locale.

Servono ascolto, confronto e strumenti operativi: tavoli permanenti, co-progettazione, sostegno alle iniziative, valorizzazione delle competenze presenti nei territori.

Non si tratta solo di rispondere a bisogni, ma di costruire visione.

Una città cresce davvero quando cresce tutta, senza lasciare indietro nessuna parte del suo territorio.

Per questo, rivolgiamo a tutti i candidati un invito chiaro: venite nelle periferie non solo per chiedere consenso, ma per costruire insieme soluzioni.

Noi ci siamo, con spirito costruttivo e senso di responsabilità.

Perché crediamo che il futuro di Reggio Calabria passi anche – e soprattutto – dalla capacità di dare dignità, voce e prospettiva alle sue periferie», conclude il presidente Angelo Siclari.