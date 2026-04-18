Lavoro, inclusione, infrastrutture e sport nella proposta politica: «Scendo in campo con la determinazione giusta e la voglia di apportare alla mia Città un contributo importante, frutto di anni di lavoro negli Enti Locali e di un ampio bagaglio di esperienze professionali»

La campagna elettorale per le amministrative di Reggio Calabria si accinge ad entrare nella sua fase decisiva. Cominciano a delinearsi anche le liste che supporteranno i candidati alla carica di Sindaco. La Lega Calabria, sin da subito schieratasi a sostegno della candidatura di Francesco Cannizzaro, scende in campo con candidati di assoluto valore. Tra questi, Maria Nucera Responsabile del Dipartimento Provinciale Lavoro e Disabilità proprio della Lega Calabria, esperta di politiche del lavoro, fondi europei e governance multilivello:

«Scendo in campo con la determinazione giusta e la voglia di apportare alla mia Città un contributo importante, frutto di anni di lavoro negli Enti Locali e di un ampio bagaglio di esperienze professionali. Ritengo che Reggio Calabria, in questi anni, abbia vissuto una condizione di fragilità strutturale e a questa condizione di disagio va posto rimedio attraverso il coinvolgimento diretto di adeguate professionalità con visione, metodo e responsabilità amministrativa».

Sulla proposta politica di cui intende farsi promotrice, Maria Nucera ha le idee già chiare:

«L’esperienza maturata in tutti questi anni nella progettazione e gestione di interventi complessi – dal Pnrr ai programmi di inclusione – rappresenta il cuore della mia proposta politica. Reggio ha bisogno di una visione che unisca sviluppo economico, coesione sociale e infrastrutture moderne. Non servono slogan, servono soluzioni concrete», afferma Nucera che intende intervenire su quattro aree tematiche prioritarie:

Lavoro: creare un raccordo stabile tra Comune, imprese e terzo settore;utilizzare in modo strategico i fondi europei e nazionali per favorire occupazione stabile, sostegno alle imprese e formazione mirata; costruire un ecosistema locale dell’innovazione che trattenga i giovani e attragga investimenti.

Inclusione: Una città che non lascia indietro nessuno; servizi più efficienti per le persone con disabilità e le loro famiglie; percorsi di inclusione socio-lavorativa per giovani e adulti fragili; interventi di prossimità nei quartieri periferici, con spazi sociali, educativi e culturali. «L’inclusione non è un capitolo a parte: è la condizione per far crescere tutta la città».

Infrastrutture: Reggio deve essere una città accessibile; manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, oggi in condizioni critiche; riqualificazione dei collegamenti interni e potenziamento del trasporto pubblico; valorizzazione del waterfront e delle aree urbane degradate attraverso progetti integrati.

Sport: Impianti vivi, quartieri vivi; recupero e messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali; sostegno alle associazioni che operano nei quartieri; promozione dello sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio giovanile. «Lo sport è comunità, salute, educazione. È un investimento, non una spesa», ribadisce.

«Reggio Calabria merita un'amministrazione che ascolti i territori dal confronto quotidiano con cittadini, imprese, associazioni e professionisti che ogni giorno costruiscono valore, spesso senza il supporto che meritano»

La campagna elettorale entra ora nel vivo, e sarà il confronto con cittadini, associazioni e categorie produttive a definire la portata della sua proposta. Ma un punto appare già chiaro: Maria Nucera intende giocare la partita sul terreno della competenza e della concretezza, con l’obiettivo dichiarato di contribuire a una Reggio più inclusiva, più moderna e finalmente capace di valorizzare le proprie potenzialità.