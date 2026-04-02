È stato presentato ufficialmente il progetto civico di “Insieme si può”, un’iniziativa che punta a rilanciare la città attraverso un programma concreto, partecipato e orientato ai risultati. “Insieme si può” si propone di costruire una città più efficiente, vivibile e inclusiva, rafforzando il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini, attraverso azioni precise e obiettivi misurabili in tutti i settori strategici.

A rappresentare lo spirito della lista è il presidente Bruno Occhiuto, che dichiara: «Oggi mi presento ai cittadini perché credo che Reggio Calabria necessiti di persone concrete, che vivono i problemi della città ogni giorno e vogliono davvero cambiarli. La lista nasce da un gruppo di amici e dall’idea che solo unendo le forze possiamo costruire una città più vivibile, più giusta e con maggiori opportunità per tutti. Siamo cittadini, professionisti, giovani, accomunati dalla voglia di dare un contributo reale».

«Il progetto si fonda su alcuni valori chiave: partecipazione, ascolto, territorio, comunità e concretezza. Principi che rappresentano non solo una dichiarazione di intenti, ma un metodo di lavoro quotidiano per affrontare le sfide della città. Reggio Calabria possiede grandi potenzialità, ma anche problemi evidenti: servizi da migliorare, opportunità per i giovani che spesso mancano e una gestione del territorio che può e deve essere rafforzata».

Tre le priorità indicate dalla lista: migliorare i servizi essenziali per i cittadini; creare opportunità concrete per giovani e lavoro; valorizzare il territorio e il turismo come motore di sviluppo. In questo contesto, il programma di “Insieme si può” affronta in modo organico temi centrali come mobilità, ambiente, decoro urbano, digitalizzazione, sicurezza, sviluppo economico e accesso ai fondi europei, con interventi mirati e risultati attesi.

«La nostra forza è essere cittadini tra i cittadini. Non promettiamo miracoli, ma presenza, impegno e serietà». Il percorso politico proseguirà nei prossimi giorni con incontri pubblici e momenti di confronto nei quartieri, per coinvolgere attivamente la comunità nella costruzione del futuro della città.