Ufficializzati assessori e vicesindaco. Nel primo consiglio comunale attesa anche l’elezione del presidente dell’assemblea cittadina

Non è stata una procedura immediata e neanche semplice, dopo una serie di attente valutazioni Palmi ha la sua Giunta comunale pronta a lavorare per la città.

Il neo sindaco Giovanni Calabria ha nominato i membri della sua squadra di governo, che contribuiranno all’esecuzione del programma politico-amministrativo e al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale, segnando l'inizio di un mandato che promette rinnovamento e dialogo con la comunità.

I componenti dell’organico amministrativo che seguiranno da vicino i diversi settori dell’ente guidato dall’ex comandante della stazione locale dei Carabinieri sono:

Salvatore Celi , ex dell’amministrazione Ranuccio, con il ruolo di vice sindaco e assessore al Bilancio ;

, ex dell’amministrazione Ranuccio, con il ruolo di vice sindaco e assessore al ; Carmelo Ciappina , presidente del Movimento Faro , assessore alla Cultura ;

, presidente del , assessore alla ; Francesco Trentinella , assessore allo Sport ;

, assessore allo ; Domenica Bagalà , assessore al Welfare ;

, assessore al ; Lucia Muscari, assessore ai Lavori pubblici e urbanistica.

Nel pomeriggio, l’organico amministrativo sarà comunicato durante il primo consiglio comunale dell’era Calabria.

Inoltre, avverrà la composizione dei gruppi consiliari e sarà eletto il nuovo presidente del consiglio comunale con il suo vice, figure chiave per garantire il funzionamento democratico dell’assemblea.