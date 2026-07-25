L’opposizione in consiglio:«I cittadini meritano di più. Meritano fatti e non solo e sempre propaganda. È inoltre necessario evidenziare che continuano a non essere rispettate le corrette procedure di convocazione delle commissioni consiliari, spesso comunicata con meno di 24 ore di preavviso»

«Senza voler alimentare polemiche, ma esclusivamente per fare chiarezza nei confronti dei cittadini, ci troviamo costretti a intervenire in risposta all’ennesimo comunicato diffuso dall’Amministrazione, anche perché continua a utilizzare i canali social ufficiali del Comune non per una corretta comunicazione istituzionale e per fornire informazioni utili alla cittadinanza, ma per veicolare messaggi di carattere politico e una propaganda che poco ha a che fare con il ruolo istituzionale dell’Ente». È quanto dichiara la Minoranza consiliare di Gioia Tauro in una nota.

«Dal momento che viene sistematicamente stigmatizzata l’assenza della minoranza alle commissioni, è doveroso ricordare ai cittadini alcuni fatti che evidentemente si preferisce non raccontare.

Appena il giorno precedente alla Commissione Bilancio si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo, alla quale la minoranza era presente, mentre tutti i rappresentanti della maggioranza risultavano assenti. Nonostante ciò, la riunione si è regolarmente svolta, senza che venissero sollevate osservazioni o contestazioni in merito alle assenze della maggioranza.

Eppure, quando si tratta di rappresentanti della minoranza, l’Amministrazione sembra trasformare ogni assenza in un’occasione per mettere in discussione il senso di responsabilità dei consiglieri di opposizione, dimenticando che il rispetto delle istituzioni e degli impegni consiliari deve valere per tutti, senza due pesi e due misure.

È inoltre necessario evidenziare che continuano a non essere rispettate le corrette procedure di convocazione delle commissioni consiliari, spesso convocate con meno di 24 ore di preavviso, rendendo difficoltosa la partecipazione dei consiglieri e impedendo un adeguato approfondimento degli argomenti trattati. Una modalità che appare anomala rispetto alle normali prassi adottate negli altri enti e che, nel nostro Comune, sembra essere diventata una consuetudine. A ciò si aggiunge la scelta di convocare frequentemente le riunioni esclusivamente in giorni e orari lavorativi, senza alcuna attenzione alla necessità di garantire la più ampia partecipazione democratica.

Non intendiamo alimentare sterili contrapposizioni, ma non possiamo nemmeno accettare che vengano diffuse ricostruzioni parziali o inesatte dei fatti, né che venga portata avanti una narrazione finalizzata a delegittimare e sminuire il ruolo dell’opposizione.

La minoranza consiliare ha il dovere di svolgere il proprio mandato attraverso il controllo, la vigilanza e la proposta, nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini. Un ruolo che continueremo a esercitare con serietà e responsabilità, nonostante i continui tentativi di rappresentarla come un ostacolo anziché come una componente fondamentale della democrazia consiliare.

I cittadini meritano un’informazione corretta, trasparente e rispettosa delle istituzioni. I canali ufficiali del Comune devono essere strumenti al servizio della comunità e non spazi utilizzati per comunicazioni di carattere politico. La vita amministrativa di una città non può essere raccontata attraverso ricostruzioni di parte o tentativi di delegittimazione: il rispetto delle regole, dei ruoli e della verità dei fatti deve valere per tutti», conclude la Minoranza consiliare di Gioia Tauro in una nota.