Un plauso di apprezzamento per la scelta dell'ingegnere Giovanni Laganà quale nuovo direttore generale del Comune di Reggio Calabria, è espresso dal presidente di Confindustria Reggio, ing. Domenico Vecchio.

«Al neo direttore Laganà rivolgo gli auguri di buon lavoro a nome degli imprenditori reggini che ho l'onore di rappresentare. Una figura di primissimo piano, la sua, con una grande esperienza alle spalle ed incarichi prestigiosi - tra cui quello di capo dipartimento di Anas Calabria e di direttore generale della Regione Calabria- che ne hanno elevato il senso di responsabilità istituzionale. Oggi le competenze e l'alta professionalità che ha saputo costruire e consolidare nella sua importante carriera saranno al servizio della città e dell'intero territorio metropolitano, assicurando un salto di qualità alla gestione amministrativa e tecnica in termini di trasparenza, efficienza ed affidabilità».

Prosegue il presidente Vecchio. «Inoltre, ci fa particolarmente piacere che l'ingegnere Giovanni Laganà sia un figlio di questa terra, cresciuto e formatosi a Reggio Calabria, che ha saputo guardare sempre avanti, alle sfide sempre più complesse, affinando i propri percorsi professionali anche fuori dalla Calabria ma restando sempre orgoglioso delle sue origini e delle sue radici. Ed oggi la sua diventa anche una scelta di amore verso la nostra comune terra».

«Bene ha fatto il Sindaco on. Francesco Cannizzaro ad orientarsi con convinzione nella scelta dell'ingegnere Giovanni Laganà a nuovo direttore generale del Comune di Reggio in questa fase storica. Un manager di altissimo profilo che avendo maturato con successo esperienze in ruoli di alta responsabilità sia sul versante tecnico che in quello amministrativo -contabile costituisce un vero valore aggiunto per l'amministrazione della nostra città ed il migliore supporto alle scelte programmatiche ed alla visione che il Sindaco ha ben chiare».

È quanto afferma Candeloro Imbalzano, già più volte assessore comunale e già presidente della Commissione "Bilancio, Fondi Comunitari ed Attività Produttive" del Consiglio Regionale. In quest'ultimo ruolo ha potuto per diversi anni sperimentare l'alta professionalità dell'ex Direttore generale della Regione, anche ben oltre il Dipartimento da lui diretto.