Si è riunita questa mattina a Roma, in modalità mista, l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. All’ordine del giorno, tra gli altri punti, la surroga di un rappresentante delle Assemblee legislative regionali al Comitato delle Regioni, il rinnovo di alcuni componenti del Comitato di Coordinamento e l’individuazione dei responsabili dei Coordinamenti della Conferenza.

Nel corso dei lavori, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, è stato eletto all’unanimità Vice Coordinatore della Conferenza ed è entrato a far parte del Comitato di Coordinamento.

«Sono onorato di essere stato eletto Vicepresidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – ha dichiarato Cirillo –. Desidero ringraziare il presidente Antonello Aurigemma e tutti i colleghi Presidenti per la fiducia che mi è stata accordata».

«Per me questo incarico rappresenta un motivo di grande responsabilità e anche di orgoglio, perché mi consente di rappresentare la Calabria all’interno di un organismo importante, nel quale le Assemblee legislative regionali svolgono un ruolo centrale come presidio di democrazia, di confronto istituzionale e di rappresentanza dei territori», ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale della Calabria.

Cirillo ha quindi sottolineato il valore del lavoro condiviso maturato in seno alla Conferenza: «In questi mesi ho avuto modo di riscontrare, all’interno della Conferenza, un clima di attenzione concreta e di collaborazione tra le diverse realtà regionali, al di là delle appartenenze politiche. È un aspetto che considero molto importante e che si è visto con chiarezza anche in occasione della plenaria di Niscemi, quando è stata riservata attenzione alle regioni, tra cui la Calabria, duramente colpite dall’ondata di maltempo che ha messo in difficoltà intere comunità».

«È proprio questo il valore della Conferenza: creare raccordo, favorire il dialogo, condividere buone pratiche e rafforzare il ruolo delle Assemblee legislative regionali, con l’obiettivo di rendere sempre più efficace il lavoro delle istituzioni e più concrete le risposte ai bisogni dei cittadini», ha proseguito Cirillo.

Infine, il presidente dell’Assemblea legislativa calabrese ha assicurato «massimo impegno nello svolgimento di questo incarico», confermando «sin da subito la piena disponibilità del Consiglio regionale della Calabria ad ospitare una prossima seduta plenaria della Conferenza».