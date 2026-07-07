All'indomani della prima seduta del Consiglio comunale all'Arena dello Stretto, arriva il messaggio di auguri e disponibilità alla collaborazione da parte di Confindustria Reggio Calabria. A rivolgerlo è il presidente Domenico Vecchio, che parla a nome degli imprenditori del territorio.

«A titolo personale e a nome di tutti gli imprenditori reggini che mi onoro di rappresentare – afferma Vecchio – rivolgo al neo sindaco Francesco Cannizzaro e a tutta la sua squadra i migliori auspici di buon lavoro».

Per il presidente degli industriali reggini, la nuova amministrazione potrà contare su una combinazione tra visione politica e competenze amministrative capace di accompagnare la città verso una nuova fase di sviluppo. «Siamo convinti che visione e passione politica da una parte e competenze qualificate dall'altra saranno il valore aggiunto dell'intero Consiglio, traghettando Reggio verso la stagione del riscatto tanto atteso».

Nel suo intervento Vecchio richiama alcune delle principali infrastrutture strategiche per il territorio, a partire dal porto di Gioia Tauro. «Da sempre ci siamo battuti perché le potenzialità di questa terra trovassero adeguata attenzione sui tavoli istituzionali. Con lungimiranza abbiamo rivendicato Gioia Tauro quale porta dell'Europa e oggi questo slogan piace a molti. Si tratta di un asset strategico per il rilancio dell'economia e dell'occupazione, capace nel 2024 di movimentare quasi 4 milioni di TEU».

Tra i temi indicati come motori di crescita anche l'aeroporto dello Stretto. «L'aeroporto di Reggio Calabria ha trainato la crescita record del traffico aereo regionale. Un cavallo di battaglia vincente dell'allora deputato Francesco Cannizzaro che oggi restituisce dati fino a ieri inimmaginabili. La Calabria è stata la Regione cresciuta di più nel primo semestre del 2026, con percentuali che fanno ben sperare per lo sviluppo del settore turistico, dell'edilizia turistico-residenziale e delle opere attrattive, tra cui il Waterfront». Non manca il riferimento al Ponte sullo Stretto, sul quale Confindustria ospita da tempo un tavolo permanente di confronto. «Costituisce un'opera strategica che unisce due regioni per uno sviluppo integrato senza precedenti».

Secondo Vecchio, le sfide che attendono la nuova amministrazione sono numerose e riguardano infrastrutture e servizi fondamentali per il futuro della città. «Opere strategiche nei settori della viabilità, dei trasporti e il nuovo Palazzo di Giustizia, solo per citarne alcune, possono consegnare il volto di una terra finalmente all'avanguardia e non più seconda a nessuno».

Infine, la disponibilità del sistema produttivo a lavorare al fianco del Comune. «Siamo pronti e ben felici di poter collaborare con il neo sindaco e la sua squadra, aprendo ponti di dialogo sempre più proficui e costruttivi. Mettiamo al servizio della comunità la nostra storia fatta di sacrifici, competenza e passione».

Un passaggio finale è dedicato ai giovani e al tema del lavoro. «Sono convinto che il neo sindaco e la sua squadra riserveranno un'attenzione particolare alle nuove generazioni, assicurando loro la doverosa dignità del lavoro, premessa indispensabile per innamorarsi del fare impresa in Calabria».