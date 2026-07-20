La coordinatrice metropolitana di FdI esprime soddisfazione per il risultato elettorale, si congratula con gli eletti Maio, Scarfò e Zavettieri e ribadisce il sostegno all'azione amministrativa del sindaco Francesco Cannizzaro

«Esprimo profonda soddisfazione per lo straordinario risultato conseguito da Fratelli d'Italia nelle recenti consultazioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria». A dichiararlo è la Coordinatrice Cittadina del partito, che traccia un bilancio estremamente positivo della tornata elettorale, evidenziando la crescita del movimento politico nella città capoluogo e nell'intero territorio provinciale.

«Fratelli d'Italia non solo ha mantenuto saldamente le proprie posizioni, ma ha di fatto raddoppiato la propria rappresentanza in seno all'aula di Palazzo Alvaro. Rispetto alla precedente consiliatura, che vedeva la presenza di un solo eletto per la nostra sigla, oggi raccogliamo i frutti di un lavoro capillare che ci permette di rafforzare in modo determinante la nostra presenza istituzionale».

La Coordinatrice Cittadina sottolinea inoltre la risposta matura del capoluogo: «La città di Reggio Calabria e il suo elettorato si sono comportati magnificamente in questa circostanza, dimostrando una spiccata maturità politica e una fiducia rinnovata verso il nostro progetto politico. Questo exploit attesta la bontà del percorso intrapreso e la qualità della proposta programmatica che abbiamo presentato al territorio».

La nota prosegue con i doverosi ringraziamenti e auguri di buon lavoro, formulati in ordine di riscontro elettorale: «Rivolgo i miei più sentiti complimenti e auguri di proficuo mandato a Domenico Maio, Giampietro Scarfò ed a PierPaolo Zavettieri per l'importante affermazione ottenuta, certa che sapranno rappresentare al meglio le istanze della nostra comunità.

Un passaggio cruciale viene dedicato alla sinergia istituzionale al vertice della città capoluogo: «In questo contesto, un particolare apprezzamento và al Sindaco della città di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. La sua azione e la sua visione strategica rappresentano un punto di riferimento fondamentale; siamo certi che questa rinnovata rappresentanza consiliare sarà parte integrante e propositiva della sua azione amministrativa, offrendo un supporto ed aiuto concreto allo sviluppo non solo della Città, ma di tutto il territorio Metropolitano».

«Il successo ottenuto in questa tornata metropolitana – conclude la Coordinatrice – rappresenta un traguardo di tutti i consiglieri di FdI della provincia, consapevoli che da oggi avranno un riscontro importante e un canale di interlocuzione solido e autorevole nei confronti dell'istituzione della Città Metropolitana, a beneficio dello sviluppo di tutto il territorio reggino».

In Fede

Coordinatrice Metropolitano FdI Reggio Calabria

Prof.ssa Ersilia Cedro