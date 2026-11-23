«Detto, fatto». È ormai uno degli slogan preferiti dal sindaco Francesco Cannizzaro che questa mattina attraverso i suoi canali social è tornato sul progetto di riqualificazione del Campo Coni di Modena. La settimana scorsa, come si ricorderà, fu una conferenza stampa in compagnia dell’assessore Domenica Catalfamo, ad annunciare il reperimento dei fondi necessari (4,6 i milioni recuperati) al completamento dei lavori fermi ormai da qualche tempo a causa della perdita del finanziamento legato al Pinqua. La struttura d’altra parte è chiusa da maggio dello scorso anno, ed ha provocato diversi disagi ad atleti e società che si allenavano all’interno della struttura, e che in più di una occasione hanno manifestato il proprio disagio arrivando anche ad inscenare allenamenti in alcune piazze cittadine.

Così questa mattina un nuovo video del primo cittadino, aperto con la frase “Lunedì iniziano i lavori. cit.“ ha annunciato il riavvio dei lavori con il ritorno delle maestranze sul cantiere per riprendere le opere preliminari tra recinzioni e posa della segnaletica. Era stata la Catalfamo ad illustrare un primo cronoprogramma dei lavori: «Inizieremo lunedì partendo dall'area esterna, dove sussiste una chiara esigenza di sicurezza per i residenti e di ripristino della viabilità. La scommessa è quella di consegnare un ammodernamento dell'asse stradale, prevedendo l'allargamento delle corsie e della carreggiata, la realizzazione ex novo dei marciapiedi e la riqualificazione dei sottoservizi. Per quanto riguarda la parte interna, abbiamo scelto di privilegiare il massimo standard qualitativo dell'impianto: la variante progettuale conferma il passaggio a otto corsie con la posa di un tappetino ad alte prestazioni, rispondente alle più moderne esigenze dell'atletica leggera».

Ma l’attenzione del primo cittadino per lo sport aveva già messo in evidenza i lavori di restyling in corso al Palazzetto dello Sport di Pentimele. Il PalaCalafiore, d’altra parte, tra due settimane circa diventerà il palcoscenico internazionale delle sfide tra i migliori otto giovani del tennis mondiale, e farsi trovare pronti all’appuntamento è una necessità anche in prospettiva per una città che si candida non solo a meritarsi il titolo di “città dello sport” tanto caro al sindaco Cannizzaro, ma anche per eventi futuri, su cui pare voglia puntare proprio l’amministrazione.

Nuova tinteggiatura e aiuole finalmente curate, hanno già migliorato l’estetica dell’impianto, e con la pulizia del torrente Torbido il biglietto da visita sembra completarsi. «Era diventato un canneto pieno di erbacce che rappresentava il degrado più assoluto ma soprattutto il pericolo, oltre che ostruiva la visibilità panoramica verso il mare – ha detto il sindaco in una storia social -. Da oggi non sarà più così, perché lo abbiamo ripulito tutto, forse dopo oltre 15 anni, mi dicono anche di più, ma non sarà l'unico intervento che andremo a fare perché grazie ad una convenzione che sottoscriveremo nei prossimi giorni col Consorzio di Bonifica della Calabria, li ripuliremo tutti. Da Catona a Bocale».