Il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria è convocato in sessione straordinaria e urgente dal Sindaco Metropolitano , On. Francesco Cannizzaro, per domani giovedì 10 settembre 2026. La seduta avrà inizio alle ore 19:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, alle ore 19:30 in seconda convocazione.



All'ordine del giorno dell'assemblea i seguenti punti in discussione e deliberazione:



1. Proposta n. 126 del 3/8/2026 “Ratifica deliberazione SM n. 175 del d.lgs. n. 267/2000. Settore Edilizia-Patrimonio per la copertura assicurativa globale dei fabbricati dell'Ente”;



2. Proposta n. 127 del 3/8/2026 “Ratifica della deliberazione SM n. 136 del 24/07/2026 "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2026/2028, annualità 2026, da adottarsi, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 - Settore Edilizia - Patrimonio -Oneri e sanzioni amm.ve";



3. Proposta n. 135 del 13/8/2026 "Ratifica Deliberazione n. 137 del 24/07/2026 avente ad oggetto - Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026 ai sensi dell art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Applicazione quota avanzo accantonato-";



4. Proposta n. 123 del 28/7/2026 "Attuazione convenzione tra Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria,intervento APQ F 2.6. Assunzione onere di garanzia";



5. Proposta n. 121 del 24/7/2026 "Variazione di Bilancio ex art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per finanziare le attività previste dalla Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 30. Applicazione Avanzo Vincolato";



6. Proposta n. 125 del 31/7/2026 “Dimensionamento per la rete scolastica della Città Metropolitana di Reggio Calabria as 2027-2028 e Piano Offerta Formativa”.