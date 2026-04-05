«Non sono un politico di professione, sono una persona che ama Palmi e che vuole contribuire, con umiltà e determinazione, a costruire un futuro migliore»

È stata inaugurata a Palmi la segreteria politica del candidato sindaco Giovanni Calabria, un nuovo spazio di incontro e partecipazione che segna l’avvio ufficiale del percorso verso le prossime elezioni amministrative. Alla presenza di numerosi cittadini, sostenitori e rappresentanti istituzionali, Calabria ha illustrato la visione che intende proporre alla città, fondata su ascolto, responsabilità e spirito di servizio».

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti diversi consiglieri regionali, tra cui l’On. Iriti, l’On. Giannetta e il palmese On. Giuseppe Mattiani. Invitato ma assente per impegni l’altro consigliere regionale di Palmi, On. Giuseppe Ranuccio.

«Ho deciso di mettermi nuovamente a disposizione di una città che sento mia – ha dichiarato Calabria – con lo stesso spirito con cui ogni cittadino, ogni giorno, si rimbocca le maniche per far funzionare le cose. Non sono un politico di professione, sono una persona che ama Palmi e che vuole contribuire, con umiltà e determinazione, a costruire un futuro migliore. Per questo mi dichiaro aperto al dialogo con tutti: figure politiche e non politiche, associazioni, professionisti, giovani, anziani, chiunque abbia a cuore il bene della nostra comunità».

Nel suo intervento conclusivo, Calabria ha ribadito che il percorso che intende proporre non nasce “contro” qualcuno, ma “per” la città e afferma:

«La nostra idea di governo si fonda sulla condivisione. Palmi ha bisogno di un progetto alternativo, innovativo, ma mai divisivo. La segreteria che inauguriamo oggi sarà una casa aperta: qui ogni cittadino potrà portare idee, proposte, suggerimenti. Abbiamo predisposto anche un Box delle Idee, uno strumento semplice ma concreto per raccogliere contributi e trasformarli in azioni reali. Solo insieme possiamo costruire una visione nuova e credibile per Palmi».