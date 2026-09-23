Prosegue il percorso di organizzazione territoriale di Futuro Nazionale nella provincia di Reggio Calabria con l’adesione di Eusebio Zinnamosca, già consigliere comunale di Santa Cristina d’Aspromonte e già rappresentante dello stesso Comune presso la Comunità Montana “Tirreno Meridionale” di Delianuova.

Nel corso della propria esperienza amministrativa Zinnamosca ha maturato una conoscenza diretta delle problematiche delle aree interne e montane, occupandosi, secondo il profilo fornito, di temi legati allo sviluppo montano, forestazione, viabilità rurale, valorizzazione delle tradizioni e del folklore locale e interventi per i territori dell’Aspromonte. Ha inoltre proseguito l’esperienza come consigliere comunitario nella fase del riordino istituzionale dell’Ente.

L’ingresso di Zinnamosca nel Comitato 1332 di Reggio Calabria si inserisce nel percorso di radicamento territoriale portato avanti da Paolo Ferrara che, nelle ultime settimane, attraverso un’intensa attività di aggregazione e confronto, ha accompagnato nuove adesioni e la nascita di ulteriori comitati nella provincia reggina, coinvolgendo amministratori, professionisti, imprenditori ed esponenti della società civile provenienti da esperienze diverse e ampliando progressivamente la rete organizzativa sul territorio.

Un'attività di aggregazione che punta soprattutto alla costruzione di una rete territoriale e che, dopo Reggio Calabria, Roccella Ionica, San Lorenzo, Cosoleto, Villa San Giovanni, Cittanova e gli altri comitati costituiti nell'area metropolitana, continua ora a rafforzare la propria presenza anche nei piccoli centri e nell'Aspromonte.

«Ogni nuova adesione ha valore quando porta con sé una storia, un'esperienza e un territorio. Con Eusebio Zinnamosca aggiungiamo alla nostra comunità la conoscenza concreta dell'Aspromonte e delle sue aree interne. In queste settimane abbiamo lavorato con entusiasmo, incontrando persone, facendo nascere comitati e creando relazioni. Non cerchiamo adesioni da esibire, ma persone con cui costruire. La crescita che stiamo registrando nasce proprio da questo metodo: ascolto, presenza e capacità di aggregare esperienze diverse attorno a un percorso comune. Futuro Nazionale cresce mettendo radici nei territori, una comunità alla volta», commenta Paolo Ferrara.

«Dopo anni di esperienza amministrativa al servizio di Santa Cristina d'Aspromonte e del territorio montano, ho scelto di rimettere a disposizione della collettività il patrimonio di conoscenze e relazioni maturato sul campo. In questa scelta ha avuto un peso importante anche lo storico rapporto di amicizia e collaborazione che mi lega a Paolo Ferrara: conosco la sua determinazione e, soprattutto, quell’entusiasmo coinvolgente con cui sta aggregando persone ed esperienze diverse attorno a questo nuovo percorso. È stato anche questo a stimolarmi a scendere nuovamente in campo, con la volontà di costruire insieme qualcosa di importante e utile per la nostra comunità. Le aree interne, i piccoli Comuni e l'Aspromonte hanno straordinarie potenzialità, ma hanno bisogno di attenzione, presenza e concretezza. Entro in Futuro Nazionale con entusiasmo, pronto a dare il mio contributo e a lavorare, insieme a Paolo e a tutta la squadra, per il nostro territorio», dichiara con soddisfazione Eusebio Zinnamosca.

L’adesione di Zinnamosca rappresenta così un ulteriore passaggio nell’espansione organizzativa di Futuro Nazionale nel territorio reggino, con una particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle aree interne dell’Aspromonte, alle loro comunità e alle esperienze amministrative maturate sul territorio.