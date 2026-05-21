«Le famiglie meritano politiche concrete, misurabili e sostenibili. Investire su giovani, famiglie e diritto alla restanza significa investire nel futuro della città», dichiara il candidato sindaco Saverio Pazzano.

Condividiamo con il Forum le necessità esposte: introduzione del Quoziente Famiglia per una fiscalità più equa; detrazioni IRPEF per nuclei con figli; nominare una figura con delega alle Politiche Familiari; attivazione di uno Sportello Unico Famiglia per semplificare l’accesso alle agevolazioni; recupero dell’evasione TARI e IMU destinando parte delle risorse al welfare familiare; utilizzo dei fondi europei per welfare, housing sociale e servizi per l’infanzia; rendiconto periodico dei risultati raggiunti.

La Strada sottolinea inoltre come il sostegno alle famiglie passi anche dal rafforzamento dei servizi educativi e sociali presenti nel programma del movimento: ampliamento dell’offerta di asili nido pubblici, estensione del tempo scuola e delle attività educative pomeridiane, sostegno ai servizi territoriali per minori, anziani e persone con disabilità, oltre alla creazione di spazi pubblici sicuri e accessibili per bambini e adolescenti.

Particolare attenzione sarà rivolta alle fasce sociali più fragili, attraverso misure contro le disuguaglianze educative, il supporto alle famiglie monogenitoriali, il diritto alla casa e il potenziamento dei servizi sociali di prossimità nei quartieri più esposti a marginalità e isolamento.

La Strada conferma inoltre l’impegno a trasformare queste proposte in atti amministrativi concreti già dal primo anno di mandato, con strumenti di monitoraggio pubblico e obiettivi verificabili.

«Investire nelle famiglie significa ridurre disuguaglianze, creare coesione sociale e costruire una città in cui valga davvero la pena restare», conclude Pazzano.