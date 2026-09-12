La senatrice reggina della Lega: «Una preghiera accorata per i giovani Anthea e Giovanni»

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, ha preso parte alle tradizionali e sentite celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione, unendosi ai cittadini reggini in un momento di profonda fede, identità e devozione popolare.

«Si rinnova un rito secolare, che si ripete ogni anno identico a se stesso – afferma la Senatrice – e tiene insieme un'intera città, stretta con affetto attorno alla sua patrona, la Madonna della Consolazione.

Un'emozione che si manifesta con la stessa straordinaria forza ogni volta e che riempie i cuori di tutti noi – continua Minasi – cuori che quest'anno sono tuttavia particolarmente addolorati per la tragica vicenda che ha colpito i giovani Anthea e Giovanni».

Il riferimento della Senatrice è al drammatico incidente stradale che ieri pomeriggio ha sconvolto la comunità reggina.

«E’ per questo – prosegue la Senatrice leghista – che rivolgiamo ai due ragazzi e ai loro familiari un’accorata preghiera e bene ha fatto il Sindaco Cannizzaro ad annullare i festeggiamenti laici per questa sera.

La devozione per la Madonna della Consolazione è innanzitutto l’occasione per unirsi, ritrovare il senso di comunità e sostenersi a vicenda – conclude – e più che mai dev’essere così quest’anno».