I dem regionali: «La Calabria ha bisogno di investimenti, infrastrutture, occupazione vera e servizi pubblici efficienti»

«Il governo regionale di Roberto Occhiuto continua a negare e nascondere la realtà della Calabria con una propaganda martellante. La relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni fra il 2023 e il 2025 fornisce un quadro opposto a quello raccontato dal centrodestra, soprattutto sulla capacità di utilizzare le risorse disponibili per lo sviluppo del territorio». Così, in una nota ufficiale, il Pd Calabria commenta i dati della magistratura contabile, da cui emerge che nel 2025, a fronte di quasi 1,39 miliardi di euro di entrate accertate in conto capitale, la capacità di riscossione della Regione si è fermata al 14,2 per cento. Inoltre, nel triennio esaminato, i residui attivi sono aumentati del 24,93 per cento, da 5,56 a 6,95 miliardi di euro, e la capacità di smaltimento dei crediti si è attestata appena al 23,9 per cento.

«I segnali di crescita dell’economia calabrese – dichiara il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria – dipendono soprattutto dal lavoro delle imprese e dalla vitalità di alcuni settori produttivi. La giunta in carica si attribuisce meriti altrui e tace sulle proprie responsabilità, sulla debolezza amministrativa della Regione e sull’incapacità di spesa per opere e servizi».

«Con un’autonomia finanziaria inferiore perfino alla media del Mezzogiorno, il centrodestra calabrese asseconda peraltro il progetto dell’autonomia differenziata, che aumenterà a dismisura i divari territoriali. La Calabria ha bisogno di investimenti, infrastrutture, occupazione vera e servizi pubblici efficienti. Occhiuto si occupi di queste necessità, invece che creare opportunisticamente l’immagine – concludono i dem calabresi – di una regione irreale».