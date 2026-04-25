Pronta a tornare al voto anche la “Gente di Fiumara”. Nel comune reggino saranno due i candidati sindaco con le rispettive compagini: Giuseppe Iannì alla guida di “Amiamo Fiumara” e Domenico Abrami con “Rinascita Futura”.

Le liste

Amiamo Fiumara

Giuseppe Iannì candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Barberi Giuseppe
  • Calabrese Giovanni
  • Calarco Paolo Roberto
  • Franco Giuseppe
  • Iannì Roberto
  • Reitano Giuseppina
  • Romeo Rocco
  • Testa Primo

Rinascita Futura

Domenico Abrami candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Abrami Giuseppe
  • Morabito Davide
  • Muto Dario
  • Patafi Giuseppina
  • Romeo Rocco
  • Scopelliti Francesco
  • Suraci Antonino
  • Trombetta Giuseppe