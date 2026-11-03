Nuova tappa e nuovi prestigiosi impegni politici per Ersilia Cedro. Già Coordinatrice di Fratelli d’Italia per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Cedro assume ufficialmente l’incarico di Responsabile Regionale del Dipartimento Istruzione di FdI. Un ruolo di primo piano, conferitole con l’obiettivo di valorizzare il contributo del partito nell’approfondimento delle tematiche scolastiche ed educative e di rafforzare il raccordo strategico tra le strutture territoriali e i livelli nazionali.

In virtù del nuovo mandato politico-istituzionale, che richiede massima dedizione e presenza costante, Ersilia Cedro ha maturato la scelta di rimettere l’incarico di guidare il coordinamento metropolitano reggino, garantendo così il prosieguo delle attività territoriali con assoluta trasparenza e rispetto delle dinamiche di partito.

«Condivido questo passaggio con profondo senso di responsabilità e sincera gratitudine», dichiara Ersilia Cedro. «Sono stati anni intensi e oggi il partito mi ha premiato. Questo prestigioso incarico, che mi accingo ad affrontare con la massima serietà, è un riconoscimento che mi riempie di immensa soddisfazione e mi incoraggia a fare sempre meglio. Ed anche questo traguardo è frutto della vostra vicinanza, del vostro lavoro e di un partito che non mi ha mai lasciata sola, dimostrando ancora una volta di saper valorizzare concretamente le persone che si mettono al servizio della nostra comunità politica con passione e dedizione.

Guardando al percorso fatto alla guida della Città Metropolitana, il sentimento prevalente è l’orgoglio per il lavoro svolto insieme a tutti voi. Abbiamo edificato un gruppo solido e radicato, capace di tradurre le istanze del territorio in azione concreta. I risultati straordinari sono sotto gli occhi di tutti: la crescita costante del partito e lo storico traguardo elettorale che ci ha visti eleggere quattro Consiglieri comunali, presidi di buona amministrazione per il nostro territorio.»

Il passaggio alla guida del Dipartimento Regionale Istruzione rappresenta il naturale coronamento di un impegno da sempre orientato al mondo della scuola e della formazione.

«Accolgo questa nuova nomina con grande entusiasmo e con la consapevolezza della delicatezza del ruolo – prosegue Cedro –. La scuola e il futuro delle giovani generazioni sono il pilastro su cui fondare il domani delle nostre istituzioni. Per garantire al nuovo incarico la totale concentrazione che merita, ho ritenuto corretto rimettere il mandato metropolitano: una decisione dettata dall'etica istituzionale e dal profondo rispetto che nutro per il partito e per i cittadini.»

L'impegno per il territorio reggino, tuttavia, resta centrale nella vision politica del nuovo vertice regionale del Dipartimento Istruzione: «Il mio servizio verso la città e il supporto all'azione di governo non si fermano qui. Continuerò a lavorare con immutata determinazione e a mettere l'esperienza maturata a disposizione della Calabria. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Coordinatrice Regionale, On. Wanda Ferro, a tutta la classe dirigente, agli eletti e a ciascun militante per la fiducia, la stima e il sostegno costante dimostratimi in questi anni.»