Un momento di confronto politico e amministrativo su temi di attualità e sulle prospettive future dei territori, a partire dalle prossime amministrative. Questo il senso dell’Assemblea degli Amministratori di Fratelli d’Italia della Calabria tenuta nella tarda mattinata di oggi a Reggio. Un appuntamento rivolto a sindaci, assessori e consiglieri comunali, protagonisti dell’azione amministrativa sui territori e punto di riferimento per il radicamento del partito. All’incontro, oltre a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione del partito, e alla coordinatrice regionale Wanda Ferro, hanno preso parte gli eletti del partito ad ogni livello, i presidenti provinciali, i componenti dell’assemblea nazionale e della direzione nazionale del partito.

«Stiamo facendo queste riunioni in tutta Italia io e Arianna Meloni - ha dichiarato Donzelli -, per ascoltare la nostra classe dirigente. Abbiamo sempre l'occasione di parlare con i consiglieri regionali, gli assessori, i sindaci, i parlamentari ma ovviamente, anche per quanto siamo cresciuti, abbiamo meno possibilità, rispetto al passato, di confrontarci con tutti i singoli consiglieri comunali, anche dei comuni più piccoli». Insomma un momento importante di ascolto e di confronto: «Siamo un partito vero – aggiunge il responsabile dell’organizzazione del partito - non siamo un partito che cresce con i click solo sui social, virtuale, che sta solo in televisione. Stiamo per strada, incontriamo i nostri amministratori, ascoltiamo, prendiamo da loro suggerimenti, raccontiamo quello che stiamo facendo, discutiamo, ci confrontiamo. Siamo un partito lanciato nella modernità ma vecchio stile».

Sulla volontà di dialogare e di non far sentire mai gli amministratori da soli anche per cercare di comprendere le dinamiche territoriali, ha fatto riferimento la coordinatrice regionale Wanda Ferro, che ha inteso sottolineare come queste dinamiche non siano strettamente legate al momento della competizione elettorale, «ma che devono vedere ovviamente gli amministratori calabresi che hanno aderito al nostro progetto, sentirsi accompagnati, appoggiati, e perché no, darci anche qualche spunto di riflessione».

Su molti comuni però c'è un percorso già in itinere, perché le amministrative come nel caso di Reggio e Crotone sono ormai dietro l’angolo: «Situazioni che richiedono ovviamente un appoggio straordinario a due città importanti della nostra Calabria, sia dal punto di vista amministrativo, ma anche di ripresa di quello che deve essere, soprattutto su Reggio, il volano di una città straordinaria, di una città metropolitana che ha tutte le carte in regola per tornare agli antichi splendori e magari avere anche l'ambizione di poterli superare».

Prima dell’assemblea Ferro e Donzelli hanno incontrato la pattuglia di candidati a Palazzo San Giorgio. «A Reggio - ha detto Donzelli - la lista Fratelli d'Italia è presente in appoggio al candidato sindaco Francesco Cannizzaro. Avremo un'ottima lista, veramente forte, competitiva, fatta di persone che hanno esperienza politica ma anche di persone che finora non si erano impegnate, di altissimo profilo. Abbiamo vagliato la trasparenza di ciascuno dei nostri candidati, facendo anche delle richieste ulteriori che non sono previste dalla legge».

«L'idea intanto – ha continuato Wanda Ferro - è ripartire da quelle che sono le infrastrutture che richiede una città attraverso ovviamente anche una riqualificazione che non può guardare solo al centro storico, ma soprattutto a quel chilometro più bello d'Italia che va anche in qualche modo curato e rigenerato e alcune risorse stanno già arrivando da parte del governo, ma pensare alla riqualificazione dei quartieri, di Arghillà, di quei temi che in qualche modo hanno visto per esempio Reggio soffrire anche sulla parte dell’acqua potabile. Credo che bisogna partire dalle cose essenziali per poi ovviamente raggiungere i traguardi che devono vedere una Reggio, città della cultura, del turismo, ma per fare questo ci vogliono le giuste infrastrutture e le giuste scelte».

L’obiettivo è presto detto: «Vincere per poter governare, vincere e vincere bene auspicando ovviamente che gli elettori sul margine di quelle che saranno le tante liste in campo, per quella che mi riguarda ovviamente tifo per Fratelli Italia, possano scegliere i migliori. I migliori come nello sport scendono in campo, i meno bravi rimangono in panchina, che non significa rimanere fuori, ma poter contribuire e quindi ricordarsi il giorno in cui vanno a votare chi scelgono e perché scelgono: scelgono per governare la propria città».

Da parte sua Donzelli ha confermato che Fratelli d'Italia è impegnata pancia a terra in entrambe le competizioni e a Reggio, ha sottolineato il responsabile nazionale dell’organizzazione «credo che sia uno spirito di servizio necessario per la città». Poi, arriva l’affondo dell’esponente del governo Meloni: «Vengo da tanti anni in questa città e negli ultimi anni ogni volta che arrivo mi prende un colpo al cuore perché vedo una città che sembra uscita da un conflitto, un'altra città rispetto a quella che conoscevamo. E' necessario quindi ridare alla città la dignità, la pulizia e la modernità che merita». Discorso che viene ampliato alla città di Crotone: «Siamo convinti che sia necessario dare il miglior contributo di buona amministrazione, quella che stiamo dando a livello nazionale, anche alla città di Crotone. Quindi più voti prenderà Fratelli d'Italia, e i suoi candidati, più sarà forte la possibilità di migliorare l’amministrazione».