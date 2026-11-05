Giuseppe Bilardi, Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore accolgono la nomina del nuovo commissario. Ringraziamenti a Ersilia Cedro e disponibilità a un confronto sulle proposte per la città

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, con il capogruppo Giuseppe Bilardi e le consigliere Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore, accoglie con soddisfazione la nomina di Peppe Neri a commissario del coordinamento cittadino del partito a Reggio Calabria.

«Come gruppo consiliare facciamo a Peppe i nostri auguri di buon lavoro», dichiara Bilardi a nome di tutti. «Si apre una nuova fase organizzativa e politica per Fratelli d'Italia in città, e la affrontiamo insieme. Un partito è forte quando chi lavora nelle istituzioni e chi lavora sul territorio cammina nella stessa direzione, e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Accogliamo con piacere l'invito di Peppe a incontrarci presto: ascolto e confronto sono il metodo giusto per costruire un'agenda di proposte per la città».

Il gruppo sottolinea il valore del percorso che si apre. «Rafforzare la presenza di Fratelli d'Italia sul territorio richiede consapevolezza del momento e voglia di lavorare insieme. Ci riconosciamo nel percorso di strutturazione e radicamento portato avanti a livello nazionale e nel progetto di rilancio della città guidato dal Sindaco Francesco Cannizzaro».

Un pensiero particolare va a Ersilia Cedro. «Da parte di tutti noi un grazie sincero a Ersilia per l'impegno e la dedizione al servizio del partito, e un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico. Siamo certi che porterà in questo ruolo la stessa passione di sempre».

«Lavoreremo fianco a fianco, in Consiglio e sul territorio, per un partito più presente e una città che guardi avanti», concludono dal gruppo.