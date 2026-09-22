Il candidato alla Camera per le suppletive sottolinea l’esperienza politica e istituzionale del parlamentare messinese e indica nella sua adesione un ampliamento della presenza del movimento al Sud

«Futuro Nazionale si rafforza. L’adesione dell’onorevole Tommaso Calderone, deputato messinese e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, rappresenta un nuovo passaggio nella crescita del progetto politico guidato da Roberto Vannacci».

Così Domenico Giannetta, Consigliere regionale della Calabria e Candidato di Futuro Nazionale alla Camera dei Deputati collegio 05.

«Con il suo ingresso, Futuro Nazionale accoglie un parlamentare con esperienza politica, professionale e istituzionale, che ha scelto di mettere il proprio percorso al servizio di questa nuova esperienza.

È un segnale che arriva anche dal Sud e dalla Sicilia e che testimonia l’ampliamento della presenza parlamentare e territoriale di Futuro Nazionale.

Conosco bene il significato di una scelta politica importante dopo una lunga esperienza maturata altrove: è una decisione personale che comporta responsabilità e consapevolezza.

A Tommaso Calderone, che conosco bene, rivolgo quindi il mio personale benvenuto e l’augurio di buon lavoro per il percorso che da oggi condividiamo in Futuro Nazionale».